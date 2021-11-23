Прислушайся: Как дыхание может указать на наличие в легких тромба

Возникшие в организме сгустки крови могут привести к внезапной смерти.

Заподозрить у себя в легких наличие тромба можно достаточно легко. Необходимо лишь прислушаться к своему дыханию, пишет информационный портал о здоровье Медикфорум.

Возникший в легких сгусток крови образуется в результате повреждения внутренних сосудов. Организм создает его, чтобы защитить травмированные участки. По словам врачей, большинство тромбов в легких появляются из-за тромбоза глубоких вен — заболевания, при котором сгустки крови образуются в нижних конечностях.

Если тромб в вене ноги отрывается и перемещается кровотоком в легкие, у человека возникают неприятные ощущения. Одышка, боли в грудной клетке, затрудненное дыхание, головокружение, потеря сознания и даже кашель с кровью.

Чтобы избежать возникновения тромбов в легких, врачи настоятельно рекомендуют держать вес в допустимых для своего возраста и роста границах, исключить алкоголь, вести подвижный образ жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кардиолог назвала первый признак отрыва тромба.