Тряска, агония и смерть: раскрыты детали гибели мужчины на борту S7 Airlines

Жуткий инцидент произошел в ночь на 23 ноября. Тело несчастного обнаружили в уборной самолета. Оперативность медиков не помогла.

Свидетели раскрыли детали загадочной гибели пассажира на борту самолета S7 Airlines, совершавшего перелет из египетского Шарм-эль-Шейха в Самару. По имеющимся данным, ЧП произошло в ночь на 23 ноября.

Как отмечали очевидцы, беды ничто не предвещало. Поздним вечером всех туристов, как обычно, усадили в самолет. При наборе высоты мужчина якобы начал сильно нервничать: он сидел рядом с двумя женщинами, сильно трясся и постоянно перебирал лямку от сумки в руках. Неравнодушные попросили пересадить «боящегося» в хвост. Однако это не помогло.

«Мы взлетели, он встал и пошел в туалет. Мы сидели в середине самолета. Я для себя панику поймала, когда объявили по связи, что нужен медик в хвост самолета. Повернулась и увидела, что люди в панике», — цитирует одну из пассажирок сайт «Курьер. Среда».

По словам свидетельницы, тело мужчины обнаружили примерно через 20 минут после его ухода в уборную. Известно, что реанимировать несчастного пытались медики, случайно оказавшиеся на этом же рейсе. Они «качали» пациента до тех пор, пока самолет не приземлился в Каире по решению командира судна. К сожалению, помощь иностранных врачей тоже привела к должному результату.

Как уточняли в пресс-службе S7 Group, тело покойного пришлось транспортировать в багажном отделении. Точную причину его смерти будут определять судмедэксперты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту гибели мужчины на борту лайнера S7 следователи инициировали проверку. Среди версий произошедшего — отравление. Не исключено, что несчастный злоупотреблял запрещенными веществами. Также есть предположение, что он страдал серьезными психическими заболеваниями.