Пластический хирург рассказала об опухоли на лице Прилучного
Врач выразила надежду, что новообразование было доброкачественным — но это не значит, что его не надо удалять.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Павел Кашаев
Актер Павел Прилучный недавно рассказал о проблемах со здоровьем — изменения в его внешности были связаны не с алкоголизмом или попустительским отношением к себе, как предполагали некоторые. В ходе сложных операций на лице ему удалили опухоль — сейчас актер носит в себе шесть пластин. А спустя год врачи обнаружили кисты — и их тоже надо было убирать. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru пластический хирург Мария Беллини рассказала о характере новообразования.
«Говоря о Павле Прилучном, я думаю, что здесь речь шла о новообразовании — я надеюсь, что о доброкачественном», — предположила эксперт.
Она напомнила, что новообразования бывают двух видов — доброкачественные и злокачественные. Принципиальное отличие первого от второго состоит в том, что ему не свойственно распространяться в соседние ткани.
«Они образуют такую капсулку доброкачественного новообразования, например, липома — жировая опухоль, она у нас медленно растет и не вызывает никакого дискомфорта», — привела пример Беллини.
Однако не следует считать, что доброкачественные новообразования безопасны — им свойственно, со временем, превращаться в злокачественные, поэтому их необходимо удалять.
«Следует обязательно удалять даже доброкачественные новообразования, если они находятся у нас в зоне лица шеи и рук, поскольку эти зоны у нас подвержены ультрафиолетовому излучению», — пояснила хирург.
Врач также напомнила, что, если вы обнаружили у себя новообразования — следует незамедлительно обратиться к специалисту, который сможет изучить эту опухоль и назначить правильное лечение.
По крайней мере, проблемы со здоровьем остались для актера позади. Правда, слухи приписывали ему и другие серьезные проблемы — на этот раз с сердцем, но недавно 5-tv.ru рассказывал о словах кардиолога Риммы Мойсенко, опровергшей эти слухи.
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