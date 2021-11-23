Пластический хирург рассказала об опухоли на лице Прилучного

|
Артем Решетов
1 294

Врач выразила надежду, что новообразование было доброкачественным — но это не значит, что его не надо удалять.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Павел Кашаев

Актер Павел Прилучный недавно рассказал о проблемах со здоровьем — изменения в его внешности были связаны не с алкоголизмом или попустительским отношением к себе, как предполагали некоторые. В ходе сложных операций на лице ему удалили опухоль — сейчас актер носит в себе шесть пластин. А спустя год врачи обнаружили кисты — и их тоже надо было убирать. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru пластический хирург Мария Беллини рассказала о характере новообразования.

«Говоря о Павле Прилучном, я думаю, что здесь речь шла о новообразовании — я надеюсь, что о доброкачественном», — предположила эксперт.

Она напомнила, что новообразования бывают двух видов — доброкачественные и злокачественные. Принципиальное отличие первого от второго состоит в том, что ему не свойственно распространяться в соседние ткани.

«Они образуют такую капсулку доброкачественного новообразования, например, липома — жировая опухоль, она у нас медленно растет и не вызывает никакого дискомфорта», — привела пример Беллини.

Однако не следует считать, что доброкачественные новообразования безопасны — им свойственно, со временем, превращаться в злокачественные, поэтому их необходимо удалять.

«Следует обязательно удалять даже доброкачественные новообразования, если они находятся у нас в зоне лица шеи и рук, поскольку эти зоны у нас подвержены ультрафиолетовому излучению», — пояснила хирург.

Врач также напомнила, что, если вы обнаружили у себя новообразования — следует незамедлительно обратиться к специалисту, который сможет изучить эту опухоль и назначить правильное лечение.

По крайней мере, проблемы со здоровьем остались для актера позади. Правда, слухи приписывали ему и другие серьезные проблемы — на этот раз с сердцем, но недавно 5-tv.ru рассказывал о словах кардиолога Риммы Мойсенко, опровергшей эти слухи.

-3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.83
1.38 84.17
1.40
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака

Последние новости

21:56
Поставили ее жизнь под угрозу: Прокуратура проверит, почему пенсионерке пришлось самой себя прооперировать
21:44
Путин заявил о неизменной позиции РФ по палестинскому урегулированию
21:33
«Это было сродни чуду»: режиссер рассказала о последней роли Руслановой
21:22
Уилл Смит сообщил о проблемах со здоровьем от переизбытка секса
21:06
Пластический хирург рассказала об опухоли на лице Прилучного
20:50
«Токсичный коллектив и переработки»: психиатр объяснила, почему от работы может тошнить

Сейчас читают

Крики, кровь и торчащий из носа нож: на Кубани результат драки супругов попал на видео
Названы даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты до 5 декабря
Пять мужских и женских имен, обладатели которых скоро разбогатеют
Как выглядит признавшийся в людоедстве и потерявший тело убитого в ДТП

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа