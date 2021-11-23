Пластический хирург рассказала об опухоли на лице Прилучного

Актер Павел Прилучный недавно рассказал о проблемах со здоровьем — изменения в его внешности были связаны не с алкоголизмом или попустительским отношением к себе, как предполагали некоторые. В ходе сложных операций на лице ему удалили опухоль — сейчас актер носит в себе шесть пластин. А спустя год врачи обнаружили кисты — и их тоже надо было убирать. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru пластический хирург Мария Беллини рассказала о характере новообразования.

«Говоря о Павле Прилучном, я думаю, что здесь речь шла о новообразовании — я надеюсь, что о доброкачественном», — предположила эксперт.

Она напомнила, что новообразования бывают двух видов — доброкачественные и злокачественные. Принципиальное отличие первого от второго состоит в том, что ему не свойственно распространяться в соседние ткани.

«Они образуют такую капсулку доброкачественного новообразования, например, липома — жировая опухоль, она у нас медленно растет и не вызывает никакого дискомфорта», — привела пример Беллини.

Однако не следует считать, что доброкачественные новообразования безопасны — им свойственно, со временем, превращаться в злокачественные, поэтому их необходимо удалять.

«Следует обязательно удалять даже доброкачественные новообразования, если они находятся у нас в зоне лица шеи и рук, поскольку эти зоны у нас подвержены ультрафиолетовому излучению», — пояснила хирург.

Врач также напомнила, что, если вы обнаружили у себя новообразования — следует незамедлительно обратиться к специалисту, который сможет изучить эту опухоль и назначить правильное лечение.

По крайней мере, проблемы со здоровьем остались для актера позади. Правда, слухи приписывали ему и другие серьезные проблемы — на этот раз с сердцем, но недавно 5-tv.ru рассказывал о словах кардиолога Риммы Мойсенко, опровергшей эти слухи.