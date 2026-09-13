«Господин Зеленский»: Трамп нашел виновника в росте цен на топливо

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 83 0

Президент США призвал главу киевского режима прекратить удары по российским нефтяным объектам.

Почему увеличиваются цены на дизель

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

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Трамп обвинил Зеленского в росте цен на дизельное топливо

Президент США Дональд Трамп обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в росте цен на дизельное топливо из-за ударов по нефтяным объектам в России. Об этом американский лидер заявил журналистам на финале турнира по гольфу Amgen Irish Open 2026.

Трамп отметил, что, по его мнению, именно украинская сторона создает дефицит дизельного топлива, атакуя российские нефтеперерабатывающие предприятия.

«Господин Зеленский должен сделать одну вещь: он должен прекратить наносить удары по производству дизельного топлива в России», — сказал Трамп.

Американский лидер заявил, что уже обсуждал этот вопрос с Владимиром Зеленским, так как такие действия влияют на весь мир.

«Не наносите удары по производству дизельного топлива. Это вредит всему миру», — добавил Трамп.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 4,75% и достигла отметки 106,02 доллара за баррель. Одновременно подорожала нефть WTI — стоимость октябрьских фьючерсов увеличилась на 4,57% и составила 100,44 доллара за баррель.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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