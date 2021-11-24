Ответный удар! Пригожин готовится подать в суд на Руссо после обвинений в причастности к нападению

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Егор Измалкин
Эксклюзив 2 321

Пригожин готовится подать в суд на Руссо после обвинений в причастности к нападению

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Представляющий интересы продюсера Сергей Жорин объяснил, что его подзащитного никогда не было в круге лиц, причастных к преступлению.

Звездный адвокат Сергей Жорин ответил на заявление певца Авраама Руссо о том, что продюсер Иосиф Пригожин причастен к нападению на него в 2006 году. По словам правозащитника, круг лиц, причастных к преступлению давно определен следствием, и в их числе не было и нет музыкального продюсера. 

«Иосиф Пригожин принял решение обратиться в суд. После этого он попросил меня подготовить документы. Мы сделали стенограмму всей передачи, направили лингвистам для того, чтобы они подготовили исследование», — рассказал Жорин 5-tv.ru.

Когда оно будет завершено, адвокат с подзащитным сформируют комплект документов и подадут в суд иск о защите чести и достоинства, в котором будут требовать опровергнуть несоответствующую действительности информацию и взыскать с Руссо компенсацию морального вреда, однако размер ее пока не определен.

«Этот вопрос не сильно принципиален для Иосифа Пригожина. Для него важно, чтобы та информация, которая прозвучала и которая не соответствует действительности, была опровергнута, и в этой истории была поставлена жирная точка», — заключил Жорин.

Ранее Руссо в передаче на НТВ обвинил Пригожина в заговоре с бывшим директором Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым. В 2006 году певец пережил покушение на свою жизнь, которое осталось нераскрытым. После этого ему пришлось эмигрировать в США.

Как писал 5-tv.ru ранее, Иосиф Пригожин обвинил Авраама Руссо в пиаре на истории с покушением.

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