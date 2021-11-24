Американцев потрясла фотография советского солдата «до» и «после» Великой Отечественной

Пользователи одной из американской сети поразились фотографиям советского солдата, сделанным «до» и «после» Великой Отечественной войны. На них запечатлен художник Евгений Кобытев с разницей всего в четыре года, но сильно изменившимся лицом.

«Война меняет тебя»;

«Перемена в глазах просто пугающая»;

«Этот человек видел худшее, что есть в мире, ведь он пережил четыре года на Восточном фронте», — писали американцы под фотографией в Reddit.

Reddit

Американцы согласились с мнением автора поста, что та кровопролитная война изменила не только души советских людей, но и внешности. На фотографиях как будто два разных человека. «До» — молодой парень 19-20 лет, «после» — мужчина лет 45 с глубокими морщинами, изменившимся взглядом и полными страха и боли глаз. Всего за четыре года советский художник постарел минимум на 20 лет.

Советскому художнику Евгению Кобытеву на момент начала войны в 1941 году был всего 31 год. Он окончил Киевский художественный институт и добровольцем отправился на фронт, где прошел путь от Украины до Германии. На протяжении всей войны художник запечатлевал происходящие вокруг события и людей. А после Великой Отечественной войны был награжден орденом Красной Звезды за боевые заслуги.

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