Дочь Киркорова появилась на премьере мультфильма в наряде за 700 тысяч рублей

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Артем Зайцев
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Алла-Виктория вышла в свет в одежде дорогих брендов.

Дочь Киркорова появилась на премьере мультфильма в наряде за 700 тысяч рублей

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Дочь поп-короля российской эстрады  Филиппа Киркорова Алла-Виктория появилась на публике в наряде общей стоимостью почти в 700 тысяч рублей. Девятилетняя наследница артиста посетила премьеру нового мультфильма студии Disney под названием «Энканто». На кинопоказ она пришла, разумеется, не одна, а вместе со своим отцом и младшим братом Мартином. WMJ.ru смог оценить стоимость наряда дочери Киркорова.

Алла-Виктория решила примерить костюм бренда Gucci: жакет за более чем 78 тысяч рублей и брюки стоимостью почти 32 тысячи рублей. Также она надела футболку марки Versace стоимостью более десяти с половиной тысяч рублей. Самым дорогим украшением девочки стала сумка от Dolce & Gabbana за 561,5 тысяч рублей.

«Заслужили выход в Кино за пятерки», — написал певец в своей социальной сети.

 
 
 
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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Наследница Филиппа Киркорова планирует громко отметить свое десятилетие. Вечеринка в честь этого события уже запланирована в одной из подмосковных вилл. День рождения будет тематическим — все должны будут нарядиться в стиле недавнего фильма студии Disney «Круэлла».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филиппа Киркорова с детьми не выпустили из Дубая из-за COVID-19

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