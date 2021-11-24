Дочь Киркорова появилась на премьере мультфильма в наряде за 700 тысяч рублей

Дочь поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова Алла-Виктория появилась на публике в наряде общей стоимостью почти в 700 тысяч рублей. Девятилетняя наследница артиста посетила премьеру нового мультфильма студии Disney под названием «Энканто». На кинопоказ она пришла, разумеется, не одна, а вместе со своим отцом и младшим братом Мартином. WMJ.ru смог оценить стоимость наряда дочери Киркорова.

Алла-Виктория решила примерить костюм бренда Gucci: жакет за более чем 78 тысяч рублей и брюки стоимостью почти 32 тысячи рублей. Также она надела футболку марки Versace стоимостью более десяти с половиной тысяч рублей. Самым дорогим украшением девочки стала сумка от Dolce & Gabbana за 561,5 тысяч рублей.

«Заслужили выход в Кино за пятерки», — написал певец в своей социальной сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Наследница Филиппа Киркорова планирует громко отметить свое десятилетие. Вечеринка в честь этого события уже запланирована в одной из подмосковных вилл. День рождения будет тематическим — все должны будут нарядиться в стиле недавнего фильма студии Disney «Круэлла».

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