Филиппа Киркорова с детьми не выпустили из Дубая из-за COVID-19

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Надежда Квашенко
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Певец Филипп Киркоров не смог улететь с детьми в Россию из ОАЭ из-за коронавируса

Фото, видео: Instagram @fkirkorov

Наследники поп-короля вынуждены были пропустить занятия в школе.

Народный артист России Филипп Киркоров вместе с детьми не смог вылететь из Дубая из-за отсутствия ПЦР-тестов на коронавирус. Об инциденте король отечественной эстрады рассказал на своей странице в Instagram.

«Мы пропустили школу, но у нас уважительная причина. Нас вчера не посадили на рейс, потому что у нас не было ПЦР-теста», — сообщил артист.

В ОАЭ Киркоров выступал на Международном музыкальном фестивале PaRus. Вместе со знаменитостью в поездку отправились и двое его детей — дочь Алла-Виктория и сын Мартин.

По словам Киркорова, туроператор заранее не поставил путешественников в известность о том, что для вылета из страны самолетом местной авиакомпании им потребуется предоставить ПЦР-тест на COVID-19.

В итоге артист вместе с детьми и сопровождающей командой задержался в Дубае еще на один день. В качестве извинения знаменитости предоставили особняк, в котором все разместились с комфортом. Однако из-за досадного недоразумения наследники артиста пропустили занятия в школе.

Киркоров не раз рассказывал, что его дети всегда с удовольствием посещают уроки. И это не удивительно, ведь в международной частной школе, где учатся наследники звезды российского шоу-бизнеса, есть даже скалодром.

Учебное заведение оборудовано по последнему слову техники, а ученики имеют возможность изучать робототехнику, 3D-конструирование и моделирование. Стоимость обучения в элитной школе составляет примерно два с половиной миллиона в год.

Стоит отметить, что надолго отрываться от учебы детям не пришлось. Вскоре звездное семейство вылетело из аэропорта Абу-Даби, так как там ПЦР-тест не требовался.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Филипп Киркоров пристрастился к пагубной привычке за пандемию.

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