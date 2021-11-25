Моргенштерн вылетел с женой и охраной из Минска в Дубай

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 437

Накануне музыкант спешно покинул Москву, что вызвало множество слухов и версий.

Моргенштерн вылетел с женой и охраной из Минска в Дубай

Фото: Instagram @influesii

Скандальный рэпер Алишер Моргенштерн накануне поздно ночью покинул Минск и вместе с женой и охраной вылетел в Дубай. Предварительно, он уже заселился в одном из элитных отелей.

По информации источника 5-tv.ru, музыканта в сопровождении звездного адвоката Сергея Жорина видели в главной воздушной гавани Белоруссии в районе одиннадцати вечера.

Покинул ли Россию адвокат неизвестно. Последние дни дозвониться до Сергея Жорина невозможно, а от комментариев он отказывается.

Instagram @advokatzhorin

Накануне всех взволновала новость о том, что Алишер Моргенштерн после высказываний главы Следственного комитета Александра Бастрыкина спешно уехал из Москвы. В сопровождении молодой супруги Дилары, он спрятавшись за капюшоном и маской был замечен в поезде «Ласточка», который направлялся в Белоруссию. Директор артиста заявлял, что в Минске у рэпера запланировано выступление на частной вечеринке.

Уже к ночи появились сообщения, что якобы проблемы возникли и у бизнеса знаменитости. С проверкой правоохранители пришли в его ресторан на Большой Дмитровке в Москве. Сегодня представители артиста опровергли закрытие заведения. Все работает в штатном режиме.

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