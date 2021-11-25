Энергия смерти: какие предметы хранят негативную энергию и отравляют нашу жизнь

Порой мы храним в своей квартире множество вещей, назначение которых для нас настоящая загадка. И речь идет даже не о каких-то древних статуэтках, а о более бытовых вещах. Зачем хранить, например, разбитые стекла? Ведь мы не сможем ими больше воспользоваться. Именно такие вещи чаще всего переполнены негативной энергией, которая влияет н наше здоровье, а может и вовсе привести к непоправимым последствиям. Поэтому сайт Rsute рассказал, какие вещи стоит выбросить, чтобы не навлечь на себя беду.

Разбитые стекла и зеркала

Первое, от чего стоится избавиться — это разбитые вещи. Не обязательно, чтобы ими были именно стекла и зеркала — это правило касается абсолютно всех поломанных предметов. Ведь они способны превращать положительную энергию в отрицательную.

Старая одежда

У каждого в гардеробе есть вещи, которые вы никогда не надеваете, но их так «жалко выбрасывать». Но от них нужно избавляться, ведь старые вещи хранят в себе огромное количество отрицательной энергии, что напрямую может повлиять на ваше здоровье.

Мусор в кошельке и карманах

Бумаги, записки, чеки, прочие мелкие и незначительные вещи, которые скапливаются у вас в карманах или кошельке — они очень сильно захламляют не только пространство, но наводят настоящую путаницу у вас в голове.

Сломанная техника

Не рекомендуется хранить в доме технику, которую уже не отремонтировать. Такие вещи сильно тормозят развитие человека. Избавление от них может помочь не только освободить место в жилье, но избавить вас от негатива.

Личные вещи усопших

Многие люди после смерти дорогих людей стараются оставлять некоторые вещи себе. Однако не стоит этого делать. Ведь эти предметы могут содержать в себе негативную смертельную энергию. Не спроста у таких людей очень часто резко ухудшается здоровье.

Старая обувь

У каждого есть или была такая обувь, которую вы больше никогда не наденете, но не выбрасываете, потому что жалко. Она тоже может содержать в себе негативную энергию. Особенно это касается тапок. Следует выбросить ненужное, чтобы позитивная энергия наполнила вашу квартиру и свободно циркулировала по помещению.

Нерабочие часы

В доме не должно быть часов, которые не смогут больше работать. Такая вещь содержит в себе мощную отрицательную энергию. Они могут пагубно сказаться на вашем финансовом состоянии. Часы в рабочем состоянии привносят гармонию в ваше жилище и придают сил, но нерабочие уверенно можете выбросить.

Ракушки

После отпуска многие люди привозят с собой красивые ракушки и оставляют их дома. Только люди не задумываются о том, что ракушка — это дом умершего моллюска. Следовательно, этот предмет хранит в себе энергию смерти, негативную энергию погибшего существа.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какими особенностями будут обладать дети, рожденные в год Голубого Водяного Тигра.