Какими особенностями будут обладать дети, рожденные в год Голубого Водяного Тигра?
Астрологи точно знают: 2022 год — непростой во всех отношениях. Отразиться это и на малышах. Чего же ждать: приятных или неприятных перемен?
Фото: Depositphotos / olgasweet
Грядущий 2022-й — год Голубого Водяного Тигра. Астрологи отмечают: это время настоящих перемен и магических свершений. Но как черты мощного, непримиримого «зверя» отразятся на характерах рожденных детей? Стоит ли ждать сюрпризов от младенцев или они, напротив, будут слишком мягкими и покладистыми?
С нами не соскучишься!
Эксперты-эзотерики уверены, что девочки, рожденные в 2022 году, с самого раннего детства начнут активничать. Родителям стоит смотреть в оба: малышки в подростковом возрасте будут и по деревьям прыгать, и по крышам лазить, и в футбол играть — в общем, соберут все «мальчишечьи» качества.
Если это придется не по нраву родственникам, девочек-тигриц можно отдать в спортивные секции. Там они смогут выплескивать излишнюю энергию. Не исключено, кстати, что воли хватит, чтобы засиять на «олимпийском» небосклоне. Главное: не препятствовать попыткам юных леди стать самостоятельными. В любой сфере.
Как ни странно, но с мальчиками, рожденными в 2022 году, наладить отношения в подростковом возрасте будет куда проще, чем с девчонками. Эти личности будут довольно ранимыми, участливыми, заботливыми и нежными. При этом сверхзадача каждого — изменить мир к лучшему. Так что бороться за правду и справедливость, защищать слабых и помогать несчастным они будут всю свою долгую жизнь, отмечает RSUTE.ru.
Черты характера «тигрят»:
- открытость и милосердие;
- смелость и честность;
- доброта и трудолюбие:
- прекрасная интуиция и врожденная эмпатия;
- нетривиальное мышление и жесткий самоконтроль;
- упрямство и перфекционизм.
Ранее 5-tv.ru назвал три знака зодиака, представители которых встретят любовь всей жизни в 2022 году.
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