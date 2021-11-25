Какими особенностями будут обладать дети, рожденные в год Голубого Водяного Тигра?

Грядущий 2022-й — год Голубого Водяного Тигра. Астрологи отмечают: это время настоящих перемен и магических свершений. Но как черты мощного, непримиримого «зверя» отразятся на характерах рожденных детей? Стоит ли ждать сюрпризов от младенцев или они, напротив, будут слишком мягкими и покладистыми?

С нами не соскучишься!

Эксперты-эзотерики уверены, что девочки, рожденные в 2022 году, с самого раннего детства начнут активничать. Родителям стоит смотреть в оба: малышки в подростковом возрасте будут и по деревьям прыгать, и по крышам лазить, и в футбол играть — в общем, соберут все «мальчишечьи» качества.

Если это придется не по нраву родственникам, девочек-тигриц можно отдать в спортивные секции. Там они смогут выплескивать излишнюю энергию. Не исключено, кстати, что воли хватит, чтобы засиять на «олимпийском» небосклоне. Главное: не препятствовать попыткам юных леди стать самостоятельными. В любой сфере.

Как ни странно, но с мальчиками, рожденными в 2022 году, наладить отношения в подростковом возрасте будет куда проще, чем с девчонками. Эти личности будут довольно ранимыми, участливыми, заботливыми и нежными. При этом сверхзадача каждого — изменить мир к лучшему. Так что бороться за правду и справедливость, защищать слабых и помогать несчастным они будут всю свою долгую жизнь, отмечает RSUTE.ru.

Черты характера «тигрят»:

открытость и милосердие;

смелость и честность;

доброта и трудолюбие:

прекрасная интуиция и врожденная эмпатия;

нетривиальное мышление и жесткий самоконтроль;

упрямство и перфекционизм.

Ранее 5-tv.ru назвал три знака зодиака, представители которых встретят любовь всей жизни в 2022 году.