«Вы сдохнете все»: Жириновский учинил скандал в Госдуме

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Ксения Темникова
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Жириновский учинил скандал в Госдуме на слушаниях по делу Рашкина

«Вы сдохнете все»: Жириновский учинил скандал в Госдуме

Фото: www.globallookpress.com / State Duma Press Service

Лидер ЛДПР обрушился с гневными высказываниями на коммунистов. и не умолкал, пока ему не выключили микрофон.

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский обрушился с критикой на коммунистов в ходе слушаний в Государственной думе по делу депутата от КПРФ Валерия Рашкина о незаконной охоте.

«У вас руки в крови не только этого лося несчастного в Саратове», — обличил коллег лидер политической силы.

Возмущенные коммунисты пригрозили оппоненту привлечением к ответственности, что ничуть не испугало Жириновского.

«Вы сдохните все, прежде чем меня к чему-либо привлечь! Вы, коммунисты, подсчитывайте те дни, когда вы окончательно будете запрещены… Вы совершили столько преступлений! Вам никогда не отмыться! Вся Европа против нас, это из-за вас!» — на этом речь скандалисту пришлось завершить, так как ему отключили микрофон.

Трибуну политик покидал под выкрики «Позор» с мест депутатов КПРФ.

На заседании парламентарии приняли решение лишить Рашкина депутатской неприкосновенности. «За» проголосовали 345 человек, «против» — 54, один воздержался. Госдума также дала согласие на возбуждение против Рашкина уголовного дела.

Автомобиль с Рашкиным за рулем остановили в ночь на 29 октября в лесу в Саратовской области. В багажнике нашли разделанную тушу лося. Первоначально депутат отрицал свою причастность к незаконной охоте, но затем дал признательные показания. Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина.

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