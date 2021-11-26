Не рискуйте! Китайский совет дня на пятницу, 26 ноября
Энергии дня будут подталкивать вас на споры и конфликты, но будьте сильнее эмоций.
Фото: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы».
В пятницу стоит расслабиться и не устраивать важных и грандиозных дел. И даже не планировать их. Энергии дня будут мешать и путать ваши планы.
С людьми вокруг также лучше не спорить. Вы удивитесь, но вирус упрямства вселится в пятницу в самых покладистых персонажей.
Поскольку бацзы прямо указывает на то, в этот день возможны всякие форс-мажоры типа травм и инцидентов, не рискуйте понапрасну. Лучшая стратегия на вечер – тихое домашнее веселье с настольными играми.
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