Не рискуйте! Китайский совет дня на пятницу, 26 ноября

|
Карина Бернтгольц
1 073

Энергии дня будут подталкивать вас на споры и конфликты, но будьте сильнее эмоций.

Не рискуйте! Китайский совет дня на пятницу, 26 ноября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы».

В пятницу стоит расслабиться и не устраивать важных и грандиозных дел. И даже не планировать их. Энергии дня будут мешать и путать ваши планы. 

С людьми вокруг также лучше не спорить. Вы удивитесь, но вирус упрямства вселится в пятницу в самых покладистых персонажей. 

Поскольку бацзы прямо указывает на то, в этот день возможны всякие форс-мажоры типа травм и инцидентов, не рискуйте понапрасну. Лучшая стратегия на вечер – тихое домашнее веселье с настольными играми.     

+2° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
75.59
0.99 84.95
1.27
Веселый гороскоп: какой вы праздник по знаку зодиака

Последние новости

15:54
Погибший спасатель потерял отца при взрыве на шахте «Распадская»
15:43
Веселый гороскоп: какой вы праздник по знаку зодиака
15:32
Bloomberg: Москва готовится к вторжению на Украину даже с Камчатки
15:32
Волочкова о трюках на высоте в новом шоу: «Это не под собственную елочку писать»
15:21
Игра в шар: какие тренировки интимных мышц опасны для здоровья — мнение сексолога
15:19
Выжившие горняки о ЧП в шахте «Листвяжная»: «Песчаная буря, и сразу тьма!»

Сейчас читают

Держись, кошелек! ТОП-3 знаков зодиака-транжир, которых затянет «Черная пятница»
Раскрыта тайна странного гроба актрисы Нины Руслановой
Жорин дал советы девушкам, с которых бывшие ухажеры требуют возврата денег
Идеальная совместимость: Какие знаки зодиака будут любить друг друга всю жизнь

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа