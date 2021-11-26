Не рискуйте! Китайский совет дня на пятницу, 26 ноября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы».

В пятницу стоит расслабиться и не устраивать важных и грандиозных дел. И даже не планировать их. Энергии дня будут мешать и путать ваши планы.

С людьми вокруг также лучше не спорить. Вы удивитесь, но вирус упрямства вселится в пятницу в самых покладистых персонажей.

Поскольку бацзы прямо указывает на то, в этот день возможны всякие форс-мажоры типа травм и инцидентов, не рискуйте понапрасну. Лучшая стратегия на вечер – тихое домашнее веселье с настольными играми.