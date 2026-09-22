«Не делайте этого»: Кейт Бланшетт обратилась к зрителям после спектакля

Актриса Кейт Бланшетт попросила зрителей убрать телефоны во время спектакля

Актриса Кейт Бланшетт после спектакля в лондонском Национальном театре попросила зрителей больше не снимать постановку на телефоны. Об этом написали в MK.RU.

Бланшетт призналась, что сегодня не так много мест, где люди могут просто побыть вместе и не отвлекаться на экраны.

«На нашей планете осталось слишком мало мест, где мы можем просто быть вместе и присутствовать в моменте… В каком-то смысле это даже льстит. Но те, кто снимает сам спектакль, пожалуйста, не делайте этого. Это портит все впечатление для следующей группы людей, которые придут к нам», — высказалась актриса.

Обращение Бланшетт к зрителям быстро разлетелось по соцсетям.

Бланшетт играет в спектакле «Электра/Персона» вместе с немецкой актрисой Ниной Хосс. Постановку Бенедикта Эндрюса нельзя назвать обычным спектаклем, так как режиссер объединил в ней трагедию Софокла «Электра» и фильм Ингмара Бергмана «Персона».

Есть у постановки и необычное правило. Перед каждым показом Бланшетт и Хосс подбрасывают монетку, чтобы определить, кому достанется та или иная роль.

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