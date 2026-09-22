«Не делайте этого»: Кейт Бланшетт обратилась к зрителям после спектакля

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 29 0

Актриса объяснила, почему съемка постановки мешает тем, кто пришел смотреть ее вживую.

Кейт Бланшетт попросила убрать телефоны

Фото: www.globallookpress.com/Alberto Terenghi

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Кейт Бланшетт попросила зрителей убрать телефоны во время спектакля

Актриса Кейт Бланшетт после спектакля в лондонском Национальном театре попросила зрителей больше не снимать постановку на телефоны. Об этом написали в MK.RU.

Бланшетт призналась, что сегодня не так много мест, где люди могут просто побыть вместе и не отвлекаться на экраны.

«На нашей планете осталось слишком мало мест, где мы можем просто быть вместе и присутствовать в моменте… В каком-то смысле это даже льстит. Но те, кто снимает сам спектакль, пожалуйста, не делайте этого. Это портит все впечатление для следующей группы людей, которые придут к нам», — высказалась актриса.

Обращение Бланшетт к зрителям быстро разлетелось по соцсетям.

Бланшетт играет в спектакле «Электра/Персона» вместе с немецкой актрисой Ниной Хосс. Постановку Бенедикта Эндрюса нельзя назвать обычным спектаклем, так как режиссер объединил в ней трагедию Софокла «Электра» и фильм Ингмара Бергмана «Персона».

Есть у постановки и необычное правило. Перед каждым показом Бланшетт и Хосс подбрасывают монетку, чтобы определить, кому достанется та или иная роль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сидни Суини неожиданно получила волну поддержки в соцсетях. Пока спортсменки продолжают критиковать актрису из-за скандальной рекламы, пользователи-мужчины решили поддержать ее по-своему. В комментариях под публикациями о конфликте они начали спрашивать, где найти страницу Суини, чтобы подписаться на актрису.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+15° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
84.10
-0.10 96.37
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:05
Собянин: Новый комплекс больницы святого Владимира принял за год 75 тысяч детей
14:56
Норма? Полина Диброва оценила вегетарианскую диету годовалой дочери Казановой
14:48
До четырех человек возросло количество погибших при пожаре в торговом комплексе Стерлитамака
14:45
Семья хранит молчание: Синди Кроуфорд в слезах приехала к дому умершего сына
14:37
Осужденный экс-мэр Белгорода погиб в зоне СВО
14:32
«Не делайте этого»: Кейт Бланшетт обратилась к зрителям после спектакля

Сейчас читают

Трамп не увидел рекордных цен на дизель: при Байдене все равно было дороже
Россиянам несколько раз увеличат пенсии в 2027 году
В Омске водитель сбил двухлетнего мальчика на переходе
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен