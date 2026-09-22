СК возбудил дело после пожара в торговом комплексе в Стерлитамаке, где погибли три человека
Возгорание произошло днем 22 сентября на втором этаже здания.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
По данным ведомства, возгорание произошло днем 22 сентября на втором этаже здания.
«Следственными органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — отмечается в сообщении.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК, сотрудники МВД, МЧС и других экстренных служб. После завершения осмотра здания будут назначены судебные экспертизы, которые помогут установить причину возгорания и обстоятельства гибели людей.
Также следователи дадут оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.
Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке. В результате возгорания в здании погибли три человека, еще четверо пострадали. Всего из торгового комплекса спасатели эвакуировали 17 человек, среди них был один ребенок. К ликвидации возгорания привлекли 47 специалистов МЧС и 16 единиц техники.
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