СК возбудил дело после пожара в торговом комплексе в Стерлитамаке, где погибли три человека

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 30 0

Возгорание произошло днем 22 сентября на втором этаже здания.

Пожар в торговом комплексе в Стерлитамаке: СК возбудил дело

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным ведомства, возгорание произошло днем 22 сентября на втором этаже здания. 

«Следственными органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — отмечается в сообщении.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК, сотрудники МВД, МЧС и других экстренных служб. После завершения осмотра здания будут назначены судебные экспертизы, которые помогут установить причину возгорания и обстоятельства гибели людей.

Также следователи дадут оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке. В результате возгорания в здании погибли три человека, еще четверо пострадали. Всего из торгового комплекса спасатели эвакуировали 17 человек, среди них был один ребенок. К ликвидации возгорания привлекли 47 специалистов МЧС и 16 единиц техники.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+15° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
84.10
-0.10 96.37
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:05
Собянин: Новый комплекс больницы святого Владимира принял за год 75 тысяч детей
14:56
Норма? Полина Диброва оценила вегетарианскую диету годовалой дочери Казановой
14:48
До четырех человек возросло количество погибших при пожаре в торговом комплексе Стерлитамака
14:45
Семья хранит молчание: Синди Кроуфорд в слезах приехала к дому умершего сына
14:37
Осужденный экс-мэр Белгорода погиб в зоне СВО
14:32
«Не делайте этого»: Кейт Бланшетт обратилась к зрителям после спектакля

Сейчас читают

Трамп не увидел рекордных цен на дизель: при Байдене все равно было дороже
Россиянам несколько раз увеличат пенсии в 2027 году
В Омске водитель сбил двухлетнего мальчика на переходе
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен