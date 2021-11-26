Стали известны подробности госпитализации Александра Градского

Певец, композитор и поэт Александр Градский был экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц. Как стало известно 5-tv.ru артист без сознания и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Музыкант почувствовал себя плохо у себя дома и ему вызвали скорую помощь. Прибывшие медики срочно доставили 72-летнего в больницу с подозрением на инсульт.

Как известно, ранее исполнитель уже жаловался на плохое самочувствие. Несколько дней назад ему стало плохо на съемках и пришлось несколько раз вызывать врачей. Сын композитора Даниил Градский в беседе с 5-tv.ru признался, что пока не может и не хочет комментировать состояние отца.

Ранее СМИ уже писали о якобы экстренной госпитализации артиста в связи с коронавирусом.

Однако, как рассказывал 5-tv.ru сам Градский в итоге опроверг все слухи о своей болезни, назвав их «чушью».