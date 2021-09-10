Градский прокомментировал информацию о своей госпитализации
Ряд СМИ сообщил об экстренной доставке артиста в больницу с обширным поражением легких.
Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov
Певец и композитор Александр Градский в комментарии 5-tv.ru назвал «чушью» информацию о своей госпитализации, распространенную в СМИ.
Ряд источников ранее сообщил, что один из наставников шоу «Голос» якобы экстренно доставлен в больницу с коронавирусной инфекцией, которая спровоцировала у него 70% поражения легких. Уточнялось, что 71-летний артист будто бы находится под наблюдением врачей в одной из частных клиник столицы.
Еще несколько СМИ написали, что Градский уже прошел интенсивное лечение и пошел на поправку, а врачи прогнозируют его выписку из больницы через неделю. Однако эта информация, судя по всему, не подтвердилась.
Ранее в этот же день 5-tv.ru писал, что перенесший инсульт Иван Краско чувствует себя неважно. Он планировал выйти на сцену театра имени Комиссаржевской 10 сентября, однако здоровье пока не позволяет это сделать. Всего два дня назад народный артист РФ выписался из больницы, куда попал две недели назад с нарушением мозговой деятельности и речи. Близкие считают, что инсульт стал следствием перенесенного ранее актером коронавируса.
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