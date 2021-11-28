Вкусное лекарство: какой напиток быстро снижает артериальное давление

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Мадлена Гришина
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Ученые выяснили, какой напиток снижает артериальное давление

Вкусное лекарство: какой напиток быстро снижает артериальное давление

Фото: depositphotos / Valentyn_Volkov

Чтобы почувствовать себя более здоровым, достаточно лишь слегка изменить свой рацион.

Ученые из Гарвардской медицинской школы в США в ходе исследования выяснили, что ежедневное употребление всего 200 граммов напитка из черники может заметно улучшить самочувствие и самое главное - снизить артериальное давление.

В течение месяца 40 мужчинам предлагалось каждый день выпивать несколько сотен грамм ягодного напитка из черники. При этом каждый день измеряли давление. В результате было установлено, что у испытуемых заметно улучшилось состояние здоровья, расширилась плечевая артерия, а главное — снизилось  артериальное давления в среднем на пять миллиметров ртутного столба всего за пару часов после принятия "природного лекарства". 

«Нижнее число систолического давления — это диастолическое артериальное давление, самый низкий уровень, которое ваше артериальное давление достигает между ударами. Верхнее значение более важно, потому что оно дает лучшее представление о вашем риске инсульта или сердечного приступа», — передает слова специалистов Daily Express.

Как отметили ученые, эффект от ежедневного употребления ягодного напитка был сопоставим с приемом лекарств, снижающих артериальное давление. Причина такого результата связана с большим количеством в чернике антиоксидантов, улучшающих работу эндотелиальных клеток в организме. Именно они отвечают за регуляцию крови.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые назвали напиток, препятствующий развитию рака и диабета.

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