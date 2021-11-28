Когда лучше квасить капусту в декабре 2021 года по лунному календарю

Совсем немного времени остается до наступления нового года. И, конечно, уже необходимо подумать об угощеньях на праздничный стол. Приготовление солений — дело непростое. Порой у самой опытной хозяйки не всегда получается тот желанный вкус. И тут в помощь вступает лунный календарь. Почему он? Луна оказывает прямое влияние на жизнедеятельность живых микроорганизмов, участвующих в процессе закваски. Потому так важно знать не только рецепт, но и благоприятные дни для квашения капусты.

Благоприятные дни в декабре

В декабре 2021 года самыми удачными днями будут с 5 по 13 число, а также 16 и 18 декабря. В промежутках между этими днями не стоит заниматься хозяйством. Но стоит помнить и про период растущей Луны, он будет 9 декабря.

Кроме того, можно обратиться не только к лунному календарю, но и народным приметам. В частности, одна из них гласит — чтобы готовая капуста хрустела, необходимо квасить ее в мужские дни: понедельник, вторник, четверг.

Также квасить капусту следует в тот день недели, на который выпал праздник Покров Пресвятой Богородицы. В 2021 его отмечали 14 октября, в четверг. Значит до конца года именно по четвергам нужно заниматься заготовками.

Как правильно квасить капусту

В приготовлении капусты, как и пищи в целом, главное это делать с хорошим настроем и самочувствием. Если вы ощущаете себя неважно, лучше отложить квашение, несмотря на благоприятные дни по лунному календарю.

Для того чтобы блюдо получилось вкусным, необходимо правильно выбрать пропорции капусты и соли. В идеальном рецепте на один килограмм овоща понадобится столовая ложка соли. Кроме того, лучше выбирать поздние сорта капусты. При этом она не должна быть мерзлой.

Квасить необходимо либо в эмалированной, либо в стеклянной посуде, либо в пластиковой, либо в оцинкованной таре полностью покрытой водой. А на все время соления стоит положить гнет.

Польза квашеной капусты

Квашеная капуста — это полностью натуральный продукт. В ней низкое количество нитратов, но все полезные вещества: сера, калий, фосфор — сохраняются при квашении.

Употребляя квашеную капусту, можно предотвратить авитаминоз в организме и поддержать иммунитет.

Кому противопоказана квашеная капуста

Несмотря на огромную пользу квашеной капусты, употреблять ее можно далеко не всем, пишет Rsute.ru. Она категорически противопоказана гипертоникам. Благодаря соли, артериальное давление резко повышается.

Также блюдо не рекомендуется и людям с проблемами ЖКТ: повышенная кислотность желудка, гастрит, язва.

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