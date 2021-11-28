Как назвать девочек-Близнецов, чтобы они стали успешными в жизни

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Артем Зайцев
Эксклюзив 1 090

Наши имена могут сказать о нас многое. Особенно в тандеме созвездиями, поэтому важно придавать особое значению тому, как зовут вашего ребенка.

Фото, видео: Depositphotos / HayDmitriy; 5-tv.ru

Наши имена могут обладать одной из самых мощных сил. Поэтому всегда стоит с полной ответственностью подходить к тому, как вы называете своих детей. О том, как лучше назвать девочек-Близнецов, чтобы они имели успех в жизни, в беседе с 5-tv.ru рассказала астролог Светлана Проскурякова.

«Первая и главная составляющая их привлекательности — это способность общаться. Общаться интересно, весело, с таким человеком никогда не будет скучно. Эти женщины умеют себя контролировать и все это определяется управлением Меркурия», — рассказала эксперт.

Близнецам подходят имена короткие, нежные. Они должны содержать буквы Л и Н. Елена, Юлия, Нина, Ольга — такие имена создают меркурианскую легкость.

«Небольшим недостатком Близнецов является нахождение Юпитера в зоне своей слабости — таким людям сложно обобщать, они могут теряться в деталях», — отметила астролог.

Проскурякова считает, чтобы избежать подобного, нужно не давать дочкам-Близнецам имена длинные, а также они не должны содержать буквы Р, Д и М. Если дать такое имя, то девочки-Близнецы могут запутаться в жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими особенностями будут обладать дети, рожденные в год Голубого Водяного Тигра.

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