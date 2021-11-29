Ночные походы в туалет: почему приметы запрещают посещать уборную во время для сна

Сейчас, пожалуй, это звучит странно, но в прежние времена не рекомендовалось ходить ночью в туалет. В народе верили, что это могло обернуться страшными последствиями.

К примеру, одна из примет гласила — во время ночного похода в туалет человек непременно встретится с темными силами. Одни, пока проснувшийся будет занят естественными делами, запрыгнет в его кровать, а другие и вовсе проникнут в тело. В обоих случаях изгнать демонов будет очень тяжело.

Другая примета сообщала: целенаправленно ходить ночью в туалет — это все равно что осознанно отказаться от благосостояния в доме, так как туалет раньше находился на улице. А уйти из жилища ночью - дурная затея. Вне зависимости от причины.

Сегодня мало кто всерьез относится к подобным суевериям. Однако не стоит так же легкомысленно относится к походам в туалет среди ночи. Во-первых, из-за них нарушается сон. Просыпаясь утром, такой человек чувствует себя усталым, разбитым и раздражительным., объясняет Rsute.ru. А если это происходит систематически, то последствия становятся серьезнее: депрессия, прибавка в весе, диабет, сердечно-сосудистые заболевания.

Потому перед сном лучше не пить много жидкости и не есть водянистых фруктов, а пожилым стоит использовать подгузники для взрослых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что специалист назвал главной ошибкой людей при походе в туалет.