Ночные походы в туалет: почему приметы запрещают посещать уборную во время для сна

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Мадлена Гришина
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В народе давно подмечено, что некоторые обычные поступки приводят к неблагополучным исходам. К ним относятся и ночные визиты в клозет.

Ночные походы в туалет: почему приметы запрещают посещать уборную во время для сна

Фото: Depositphotos / SergeVo

Сейчас, пожалуй, это звучит странно, но в прежние времена не рекомендовалось ходить ночью в туалет. В народе верили, что это могло обернуться страшными последствиями.

К примеру, одна из примет гласила — во время ночного похода в туалет человек непременно встретится с темными силами. Одни, пока проснувшийся будет занят естественными делами, запрыгнет в его кровать, а другие и вовсе проникнут в тело. В обоих случаях изгнать демонов будет очень тяжело.

Другая примета сообщала: целенаправленно ходить ночью в туалет — это все равно что осознанно отказаться от благосостояния в доме, так как туалет раньше находился на улице. А уйти из жилища ночью - дурная затея. Вне зависимости от причины.

Сегодня мало кто всерьез относится к подобным суевериям. Однако не стоит так же легкомысленно относится к походам в туалет среди ночи. Во-первых, из-за них нарушается сон. Просыпаясь утром, такой человек чувствует себя усталым, разбитым и раздражительным., объясняет Rsute.ru. А если это происходит систематически, то последствия становятся серьезнее: депрессия, прибавка в весе, диабет, сердечно-сосудистые заболевания.

Потому перед сном лучше не пить много жидкости и не есть водянистых фруктов, а пожилым стоит использовать подгузники для взрослых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что специалист назвал главной ошибкой людей при походе в туалет.

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