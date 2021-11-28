Марина Зудина показала трогательное фото Павла Табакова с годовалой дочерью

Театральная актриса Марина Зудина опубликовала на своей странице в Instagram умилительную фотографию Павла Табакова вместе с годовалым сыном. Изображение наследников вдова Олега Табакова сопроводила фотоколлажем с похожими моментами, где режиссер обнимает своих детей — Павла и Марию.

«Материнство неразрывно связано с мужчинами, поэтому единственное и основное пожелание в День Матери — не бойтесь влюбляться и любить, потому что дети, рожденные в любви — это ни с чем не сравнимое счастье», — поделилась Зудина.

Instagram @marinazudina_official

Павел Табаков вместе со своей избранницей долго скрывали рождение дочери Мии. Даже Марина Зудина далеко не сразу узнала о радостном событии. Однако сейчас сын Олега Табакова не состоит в отношениях матерью малышки.

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