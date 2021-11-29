Жительница Китая переплыла Амур и проникла в Россию ради трудоустройства

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Артем Зайцев
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23-летняя китаянка тщательно спланировала свое проникновение на территорию РФ, и задуманное практически свершилось.

Жительница Китая переплыла Амур и проникла в Россию ради трудоустройства

Фото: ТАСС / Zuma\TASS

Жительница Китая совершила попытку незаконного проникновения в Россию ради трудоустройства. По информации прокуратуры Амурской области, девушка заранее спланировала побег из своей страны и точно рассчитала время схода с корабля, однако она не учла оперативность вмешательства пограничников.

Известно, что 23-летняя китаянка заранее приобрела билет на теплоход в городе Хэйхэ. Когда судно двигалось по Амуру и максимально приблизилось к границе с РФ, девушка прыгнула за борт. Сообщается, что китаянка успела пересечь границу между странами, как внезапно заплыв прервали подоспевшие сотрудники пограничного контроля.

В настоящий момент девушка задержана, ей предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы России. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Китаянке грозит лишение свободы сроком до двух лет. По словам задержанной, она очень хотела попасть в Россию, чтобы найти там работу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беженцы аплодисментами встретили Лукашенко на границе с Польшей.

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