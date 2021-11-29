Жительница Китая переплыла Амур и проникла в Россию ради трудоустройства
23-летняя китаянка тщательно спланировала свое проникновение на территорию РФ, и задуманное практически свершилось.
Фото: ТАСС / Zuma\TASS
Жительница Китая совершила попытку незаконного проникновения в Россию ради трудоустройства. По информации прокуратуры Амурской области, девушка заранее спланировала побег из своей страны и точно рассчитала время схода с корабля, однако она не учла оперативность вмешательства пограничников.
Известно, что 23-летняя китаянка заранее приобрела билет на теплоход в городе Хэйхэ. Когда судно двигалось по Амуру и максимально приблизилось к границе с РФ, девушка прыгнула за борт. Сообщается, что китаянка успела пересечь границу между странами, как внезапно заплыв прервали подоспевшие сотрудники пограничного контроля.
В настоящий момент девушка задержана, ей предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы России. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Китаянке грозит лишение свободы сроком до двух лет. По словам задержанной, она очень хотела попасть в Россию, чтобы найти там работу.
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