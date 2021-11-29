Два кольца без начала и конца: 76-летний Максим Дунаевский женился в восьмой раз

Разница в возрасте композитора и его новой супруги составляет 35 лет. Ранее он говорил, что больше не планирует жениться.

76-летний Максим Дунаевский женился в восьмой раз, разница в возрасте композитора и его новой избранницы — 35 лет.

Маэстро решил узаконить длившиеся два года романтические отношения с музыковедом Аллой Новоселовой, об этом Дунаевский заявил в эфире НТВ. Решение композитора, уверявшего, что со свадьбами покончено, стало неожиданным для друзей, ранее подтрунивавших из-за страсти Максима Исааковича к частой смене спутниц жизни. При этом многоженец умудрился сохранить прекрасные отношения со всеми бывшими.

«Слишком много браков — это тоже плохо. Все мои жены ко мне хорошо относятся. А если плохо говорят, то это все от обиды», — признался Дунаевский в телеинтервью.

Планируют ли молодожены обзаводиться детьми, точно неизвестно, однако с большой долей вероятности можно утверждать, что четвертого ребенка не ожидается.

«Поздновато уже, хватит. Ты обязан поставить детей на ноги — это, прежде всего, обязанность отца», — пояснил Дунаевский.

Предыдущие браки любвеобильной знаменитости распадались в основном из-за склонности музыканта к адюльтерам. Впрочем, при расставании жены оставались не в обиде: изменник щедро одарял брошенных недвижимостью.

Лишь одна жена, «леди совершенство и идеал», звезда «Мэри Поппинс» Наталья Андрейченко, оставила Дунаевского из-за новой любви — режиссера Максимилиана Шелла, который увез ее в Голливуд. В браке с актрисой Андрейченко родился сын Дмитрий, а дочери появились на свет в союзе с Мариной Рождественской и внебрачной связи с Ниной Спада.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему композитор Дунаевский назвал рэпера Моргенштерна «фриком».