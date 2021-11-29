Два кольца без начала и конца: 76-летний Максим Дунаевский женился в восьмой раз

|
Ника Шумерская
1 011

Максим Дунаевский женился в восьмой раз

Два кольца без начала и конца: 76-летний Максим Дунаевский женился в восьмой раз

Фото: globallookpress / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Разница в возрасте композитора и его новой супруги составляет 35 лет. Ранее он говорил, что больше не планирует жениться.

76-летний Максим Дунаевский женился в восьмой раз, разница в возрасте композитора и его новой избранницы — 35 лет.

Маэстро решил узаконить длившиеся два года романтические отношения с музыковедом Аллой Новоселовой, об этом Дунаевский заявил в эфире НТВ. Решение композитора, уверявшего, что со свадьбами покончено, стало неожиданным для друзей, ранее подтрунивавших из-за страсти Максима Исааковича к частой смене спутниц жизни. При этом многоженец умудрился сохранить прекрасные отношения со всеми бывшими.

«Слишком много браков — это тоже плохо. Все мои жены ко мне хорошо относятся. А если плохо говорят, то это все от обиды», — признался Дунаевский в телеинтервью.

Планируют ли молодожены обзаводиться детьми, точно неизвестно, однако с большой долей вероятности можно утверждать, что четвертого ребенка не ожидается.

«Поздновато уже, хватит. Ты обязан поставить детей на ноги — это, прежде всего, обязанность отца», — пояснил Дунаевский.

Предыдущие браки любвеобильной знаменитости распадались в основном из-за склонности музыканта к адюльтерам. Впрочем, при расставании жены оставались не в обиде: изменник щедро одарял брошенных недвижимостью.

Лишь одна жена, «леди совершенство и идеал», звезда «Мэри Поппинс» Наталья Андрейченко, оставила Дунаевского из-за новой любви — режиссера Максимилиана Шелла, который увез ее в Голливуд. В браке с актрисой Андрейченко родился сын Дмитрий, а дочери появились на свет в союзе с Мариной Рождественской и внебрачной связи с Ниной Спада.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему композитор Дунаевский назвал рэпера Моргенштерна «фриком».

+3° Атмосферное давление 730 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
74.89
-0.09 84.82
0.34
Не судьба: несовместимость мужчины и женщины по знаку зодиака

Последние новости

16:14
Чашушули с говядиной — пошаговый рецепт с фото
16:14
В МЧС рассказали об опасностях в работе спасателей в шахте «Листвяжная»
16:05
Стало известно, как Градский спас жизнь Пугачевой: «Ее голова лежала у меня на ноге»
15:59
Вместо бодрящего кофе драки, пробки и сугробы: как Петербург встретил зиму
15:56
Сердечко зеленкой и скотч на ране: как жена извинилась перед мужем за ножевое
15:54
Путин рассказал о планах на переизбрание на новый срок

Сейчас читают

Андрей Караулов о смерти Градского: «Ему нужна была чья-то рука»
Люди с какой группой крови живут дольше остальных
Гороскоп майя: Сильные и слабые стороны людей в зависимости от даты рождения
Симптомы «омикрон»-коронавируса, которые не стоит игнорировать даже вакцинированным

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа