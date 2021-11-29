Пропавшую в Екатеринбурге журналистку нашли мертвой

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Игорь Рязов
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Наталию Попову никто не видел около двух недель. Этим вечером было найдено ее тело.

Пропавшую в Екатеринбурге журналистку нашли мертвой

Фото: depositphotos / zeferli@gmail.com

Пропавшую в Екатеринбурге журналистку Наталию Попову нашли мертвой. Это следует из сообщения на сайте местного новостного портала E1.RU, в котором она работала.

«Умерла Наталия Попова, наш друг и коллега. Наталия была главным редактором E1.RU, а позднее — директором по развитию в Сети городских порталов <…> О месте прощания редакция сообщит позднее», — говорится в сообщении.

Facebook @natalia.popova.5

Уточняется, что Наталия перестала выходить на связь с 16 ноября. В редакции она последний раз была в конце октября — тогда журналистка сказала коллегам, что улетает отдыхать.

По информации РИА Новости, сегодня в полицию поступило заявление от знакомых Наталии Поповой с просьбой ее разыскать. Сотрудники полиции инициировали поиски, информации об обстоятельствах гибели журналистки пока нет.

ОБНОВЛЕНИЕ 23:33

Как стало известно 5-tv.ru, следов насильственной смерти на теле журналистки Наталии Поповой обнаружено не было. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя Новосибирской области нашли мертвым у лыжной базы после недели поисков. Смерть была загадочной.

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