Опубликовано видео спасения девочки из-под завалов обрушившегося дома в Люберцах

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Егор Измалкин
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Потерпевшую передали медикам, ее жизни ничего не угрожает.

Фото, видео: globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Появились кадры спасения девочки из-под завалов дома в подмосковных Люберцах, где произошел взрыв. Их опубликовало МЧС.

На записи видно, как спасатели освободили ребенка из-под обломков дома. Потерпевшую передали медикам, ее жизни ничего не угрожает.

ЧП произошло ранним утром 30 ноября в небольшой деревне Торбеево в Люберецком районе. Взрыв прогремел в частном доме. О нем в службу спасения сообщили очевидцы. Часть здания оказалась фактически разрушенной. Двое взрослых людей и один ребенок сумели сами выбраться из обрушившейся части дома еще до приезда спасателей. По факту произошедшего проводится проверка. Выясняется, что стало причиной взрыва. Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места происшествия.

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