Рожденные для борьбы: как коридор затмений усложняет судьбу людей

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Надежда Квашенко
Эксклюзив 1 267

Астропсихолог Иван Буркот рассказал, какие опасности подстерегают на жизненном пути людей, рожденных в тревожный период этого астрономического явления.

Фото, видео: Depositphotos / MediaWhalestock; 5-tv.ru

Такое астрономическое событие, как коридор затмений, оказывает мощное влияние на судьбу человека, рожденного в это время. Причем изменить предначертанное свыше никто не в силах, а все попытки будут снова и снова возвращать в исходную точку до тех пор, пока человек не осознает, что от него требует Вселенная.

О том, почему люди, рожденные в это время, являются особенными, и что позволит им избежать серьезных разочарований и потерь, 5-tv.ru рассказал астропсихолог Иван Буркот.

«Если человек рожден в полное солнечное или лунное затмение, а также за два дня до и после него, то его судьба почти полностью предопределена свыше. Если такой человек будет пытаться повернуть свою судьбу в другое русло, то будет возвращаться в исходную точку, не понимая, почему это происходит, почему другим что-то можно, а ему нельзя», — считает эксперт.

По его словам, чем ближе дата рождения к затмению, тем судьбоноснее будет влияние этого явления. Те, кто появился на свет в это тревожное время, будут совершенно особенными личностями со своей миссией, которую обязательно нужно реализовать.

При этом затмение как будто накладывает на самого человека и события в его жизни определенные ограничения. Это может проявляться как в физическом плане — в снижении уровня слуха, зрения, так и в невозможности каких-то определенных действий.

«Возможно, они будут сторониться своих сверстников, занимаясь своими делами. Им будет свойственно попадать в экстремальные ситуации. Поэтому у родителей не получится расслабиться», — рассказал астропсихолог.

Судьбу такого ребенка нельзя назвать легкой. На его пути то и дело будут возникать преграды и испытания. Причем все будет развиваться по определенному сценарию, который спущен свыше. В жизни предстоит решать трудные, сложные задачи и избежать этого будет нельзя.

Единственный правильный подход, который позволит добиться успеха и успешно преодолеть трудности — это понять, в чем состоит главное предназначение в жизни такого человека и постараться изо всех сил реализовать свой потенциал.

«Люди, рожденные в этот период, отличаются оригинальным мышлением, наделены талантами и как будто созданы для каких-то свершений и миссий. Эти люди уникальны. Их жизнь наполнена яркими событиями и впечатлениями, а успех зависит от них самих», — напомнил эксперт.

Только целеустремленность и оптимизм помогут достичь такому человеку радости и процветания.

Между тем, проявления неуверенности, лени и попытки изменить свою судьбу, ни к чему хорошему не приведут. Так человек лишь растратит подаренную Вселенной энергию и будет вынужден терпеть неудачи и нести потери.

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Рожденные для борьбы: как коридор затмений усложняет судьбу людей

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