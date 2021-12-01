Защита от инсульта: назван овощ, сильно снижающий риск нарушения кровообращения

Насыщенный рацион из продуктов с определенным микроэлементом может сохранить здоровье сотням пожилых людей.

Врач-диетолог Сара Пфлуградт рассказала, какой овощ способствует значительному сокращению вероятности возникновения инсульта. В беседе с порталом МедикФорум специалист рассказала, что такой продукт должен быть насыщен калием.

По ее словам, на основании нового исследования, пожилым людям нужно потреблять большее количество бананов, помидоров, чернослива, дынь и соевых бобов. Но главным овощем, обладающим самой большой концентрацией калия, является обычный картофель. Ежедневный прием перечисленных овощей снижает риск инсульта на целых 24% у людей с высоким кровяным давлением.

Калий — это электролит, необходимый микроэлемент, участвующий в регулировании артериального давления. Однако стоит быть на чеку тем, кто страдает проблемами с почками или принимает определенный список лекарств от давления.

Также сокращению вероятности инсульта способствуют продукты, насыщенные магнием. Например, шпинат.

Исследование проводилось шведскими учеными. Они проанализировали результаты десяти международных научных работ, которые объединили в себе данные более 200 тысяч человек. В итоге ученые отметили закономерность: высокий уровень потребления калия сильно снижает риск инсульта.

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