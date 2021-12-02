Канцлер Австрии объявил об отставке

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Алиса Маркова
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Об этом Александер Шалленберг сообщил в четверг, 2 декабря.

Канцлер Австрии объявил об отставке

Фото: ТАСС / photonews.at/Georges Schneider via www.imago-images.de

Канцлер Австрии объявил об отставке. Об этом Александер Шалленберг сообщил в четверг, 2 декабря.

Ставший после отставки Себастьяна Курца 11 октября канцлером Александер Шалленберг принял решение оставить свой пост после объявления своего предшественника о завершении карьеры политика.

Он отметил, что руководство кабинетом министров и Австрийской народной партией должно быть в одних руках. Решение об этом должно быть принято внутри партии.

Утром в четверг, 2 декабря, Себастьян Курц объявил, что покидает пост председателя Австрийской народной партии, которая входит в правящую коалицию с «Зелеными», и уходит из политики.

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