Захарова осадила грузинскую журналистку за отказ говорить на русском языке
Представитель МИД Захарова призвала журналистку «Рустави 2» Нуцубидзе говорить на русском
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Тамара Нуцубидзе притворилась, что не умеет говорить по-русски.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила грузинскую журналистку Тамару Нуцубидзе говорить по-русски на пресс-подходе министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Стокгольме, сообщает РИА Новости.
Сотрудница телеканала «Рустави 2», присутствовавшая во время общения министра с представителями прессы, начала задавать вопрос на английском.
«Извините, пожалуйста, когда вы просили принять участие в конференции, вы говорили по-русски», — отметила представитель МИД.
Нуцубидзе спросила, является ли это проблемой? На что Захарова ответила, что говорить по-русски наоборот было бы уместнее.
«Ну просто здесь российские журналисты. (…) Тамара, пожалуйста, по-русски давайте», — ответила Захарова.
Нуцубидзе настояла, что будет говорить на английском, на что получила совет от представителя МИД РФ.
«В следующий раз когда будете проситься, тоже по-английски, хорошо?» — стараясь быть позитивной попросила Захарова.
После чего представительница грузинского телеканала все же продолжила задавать вопрос на английском языке, перед этим согласившись с просьбой МИД РФ на будущее.
Как писал 5-tv.ru, ранее Мария Захарова посоветовала главреду La Repubbliса топить дом своими газетами.
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