Захарова осадила грузинскую журналистку за отказ говорить на русском языке

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Егор Измалкин
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Представитель МИД Захарова призвала журналистку «Рустави 2» Нуцубидзе говорить на русском

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Тамара Нуцубидзе притворилась, что не умеет говорить по-русски.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила грузинскую журналистку Тамару Нуцубидзе говорить по-русски на пресс-подходе министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Стокгольме, сообщает РИА Новости.

Сотрудница телеканала «Рустави 2», присутствовавшая во время общения министра с представителями прессы, начала задавать вопрос на английском.

«Извините, пожалуйста, когда вы просили принять участие в конференции, вы говорили по-русски», — отметила представитель МИД.

Нуцубидзе спросила, является ли это проблемой? На что Захарова ответила, что говорить по-русски наоборот было бы уместнее.

«Ну просто здесь российские журналисты. (…) Тамара, пожалуйста, по-русски давайте», — ответила Захарова.

Нуцубидзе настояла, что будет говорить на английском, на что получила совет от представителя МИД РФ.

«В следующий раз когда будете проситься, тоже по-английски, хорошо?» — стараясь быть позитивной попросила Захарова.

После чего представительница грузинского телеканала все же продолжила задавать вопрос на английском языке, перед этим согласившись с просьбой МИД РФ на будущее.

Как писал 5-tv.ru, ранее Мария Захарова посоветовала главреду La Repubbliса топить дом своими газетами.

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