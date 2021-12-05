У Ротару тряслись руки на сцене после госпитализации с подозрением на смертельный недуг

Исполнительница хита «Хуторянка» выступила на «Песне года». Поклонники бьют тревогу — по всей вероятности, у звезды болезнь Паркинсона.

Певица София Ротару вновь заставила волноваться миллионы поклонников. Звезда появилась на ежегодной премии «Песня года» и не смогла скрыть серьезный симптом: на сцене у нее тряслись руки.

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Поводы переживать за состояние здоровья 74-летняя исполнительница давала уже не раз. В начале ноября в сети появилось видео, на котором Ротару держит в руке микрофон и едва сдерживает тремор. Некоторым показалось, что певице непросто дается держаться на публике, у нее ходят ходуном кисти рук, что является одним из главных признаков болезни Паркинсона.

Малоприятная догадка еще не самая ужасающая. Другие поклонники полагают, что у звезды может быть еще более тяжелое заболевание, но она бережет людей от чудовищной правды.

Недавно знаменитость даже была госпитализирована, а весной она лечилась в неврологическом отделении одной из московских больниц, напоминает сайт KP.RU. Поэтому поводов подозревать у певицы серьезную болезнь все же есть, считают фанаты кумира.

Неважное состояние здоровья, впрочем, не мешает Ротару выступать и все так же радовать поклонников. На новогодней записи «Песни года» она блистала, выглядела свежей и заряженной. Звезда делала много резких движений, за которыми было непросто считать признаки заболевания, и все-таки они были. То и дело микрофон в ее руках подрагивал, что заставило фанатов думать: на сцене Ротару приходится непросто.

София Ротару всегда привлекала взгляды не только из-за своего таланта, но и красоты, которой ее одарила то ли генетика, то ли природа. Моложавый вид и неувядающую обаятельность отмечают многие. Еще в 60-х годах прошлого века о ней заговорили, как об одной из самых красивых певиц СССР, а сегодня ее любят за такие хиты, как «Белый танец», «Хуторянка», Лаванда» и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ротару пожелала фанатам здоровья после новостей о госпитализации.