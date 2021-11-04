Едва держит микрофон: у Ротару заметили симптомы болезни Паркинсона

На опубликованном в сети видео легенда советской эстрады едва удерживает микрофон.

Певица София Ротару может быть серьезно больна. Поклонники исполнительницы заметили у кумира признаки неизлечимого заболевания. На опубликованном в сети видео Ротару, по мнению ползователей сети, едва удерживает микрофон и как будто пытается скрыть тремор.

Народная артистка СССР спела на частной вечеринке в немецком Берлине. На кадрах 74-летняя Ротару исполняет бессмертный хит «Червона рута». Некоторым показалось, что певице непросто дается держаться на публике, у нее трясутся руки, что, по мнению зрителей, является одним из главных признаков болезни Паркинсона.

Ротару не появляется на публике уже несколько месяцев. Ее окружение о судьбе звезды не распространяется, в социальных сетях она не так активна. Только в августе ко дню своего рождения она выпустила свежий сингл, который оценила даже примадонна российской эстрады Алла Пугачева, хотя поговаривали, что между коллегами по сцене как будто пробежала кошка.

Но на этом, пожалуй, все. Такое долгое отсутствие в публичном поле заставило фанатов задуматься: куда пропала кумир поколения? Одни полагали, что она могла переехать за границу, другие — заболела.

Ротару всегда привлекала миллионы взглядов не только из-за своего таланта, но и красоты, которой ее одарила то ли генетика, то ли природа. Моложавый вид и неувядающую обаятельность отмечают многие. Еще в 60-х годах прошлого века о ней заговорили, как об одной из самых красивых певиц СССР, а сегодня ее любят за такие хиты, как «Белый танец», «Хуторянка», Лаванда» и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врачи раскрыли тайну «вечной молодости» Софии Ротару.