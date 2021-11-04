Едва держит микрофон: у Ротару заметили симптомы болезни Паркинсона

|
Анна Павлова
2 315

Фанаты заподозрили у 74-летней Софии Ротару серьезное заболевание

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; YouTube @София Ротару

На опубликованном в сети видео легенда советской эстрады едва удерживает микрофон.

Певица София Ротару может быть серьезно больна. Поклонники исполнительницы заметили у кумира признаки неизлечимого заболевания. На опубликованном в сети видео Ротару, по мнению ползователей сети, едва удерживает микрофон и как будто пытается скрыть тремор.

Народная артистка СССР спела на частной вечеринке в немецком Берлине. На кадрах 74-летняя Ротару исполняет бессмертный хит «Червона рута». Некоторым показалось, что певице непросто дается держаться на публике, у нее трясутся руки, что, по мнению зрителей, является одним из главных признаков болезни Паркинсона.

Ротару не появляется на публике уже несколько месяцев. Ее окружение о судьбе звезды не распространяется, в социальных сетях она не так активна. Только в августе ко дню своего рождения она выпустила свежий сингл, который оценила даже примадонна российской эстрады Алла Пугачева, хотя поговаривали, что между коллегами по сцене как будто пробежала кошка.

Но на этом, пожалуй, все. Такое долгое отсутствие в публичном поле заставило фанатов задуматься: куда пропала кумир поколения? Одни полагали, что она могла переехать за границу, другие — заболела.

Ротару всегда привлекала миллионы взглядов не только из-за своего таланта, но и красоты, которой ее одарила то ли генетика, то ли природа. Моложавый вид и неувядающую обаятельность отмечают многие. Еще в 60-х годах прошлого века о ней заговорили, как об одной из самых красивых певиц СССР, а сегодня ее любят за такие хиты, как «Белый танец», «Хуторянка», Лаванда» и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врачи раскрыли тайну «вечной молодости» Софии Ротару.

+8° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
71.49
0.01 82.81
-0.15
Забудьте о планах! Китайский совет дня на четверг, 4 ноября

Последние новости

20:31
Тренер сборной РФ по футболу Карпин отжег на закрытой вечеринке в период ковид-ограничений
20:19
Осужденный за убийство сбежал из подмосковной психбольницы
20:01
Российский союз моряков призвал освободить судно «Академик Иоффе»
19:37
Депутат Госдумы выступил за введение для россиян геномной экспертизы
19:26
Китайцы в панике опустошили магазины на фоне рекордного числа случаев заражения COVID-19
19:14
В сети жестко раскритиковали Садальского за попытку наброситься на академика Гинцбурга

Сейчас читают

Навести красоту и разбогатеть: астролог назвала даты денежных стрижек в ноябре
ТОП-5 женских имен с большой удачей
Языческий гороскоп по дате рождения — какой у вас знак-животное
Муза последних дней: женщины, скрасившие жизнь знаменитых вдовцов

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака