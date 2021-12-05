Попал в цель: стало ясно, на каких дедушек намекал Шойгу министру обороны ФРГ

Жесткий ответ главы российского оборонного ведомства позволил вскрыть интересные факты о военном прошлом родственников «железной фрау» Германии.

Жесткий ответ министра обороны Сергея Шойгу, который посоветовал немецкой коллеге Аннегрет Крамп-Карренбауэр «спросить у дедушки», который на своем печальном опыте мог убедиться, как дорого обошлась когда-то Германии попытка «разговаривать с Россией с позиции силы», все еще бурно обсуждается в ФРГ.

Как выяснилось, предки главы немецкого оборонного ведомства, которая не устает призывать блок НАТО «сдерживать» Москву, демонстрируя готовность применить оружие, действительно принимали участие в боевых действиях на стороне нацистов во время Второй мировой войны, но об их бесславной попытке когда-то узнал весь мир, пишет KP.RU.

Согласно архивным документам, в войне могли участвовать около 79 родственников нынешнего министра обороны ФРГ, причем многие либо сдались в плен, либо вынуждены были стремительно удирать от наступающего противника в лице советских солдат.

К примеру, двоюродный дедушка Аннегрет Август Иоанн Хайзель так усердно сражался на стороне нацистов, что в конце 1944-го даже получил Рыцарский крест, которым фашисты отмечали особо храбрых в бою вояк. Однако с приходом Красной Армии отваги у доблестного воина фюрера стремительно поубавилось, и он был вынужден отступать вместе со всеми.

Помимо этого, отец нынешнего министра обороны ФРГ в 1945 году сдался в плен американским военным и уже оттуда выражал «негативное отношение к русской нации».

Становится очевидно, что министр обороны ФРГ в своих попытках демонизировать Россию, не находит поддержки даже среди самих немцев.

Так, недавно читатели немецкого журнала Der Spiegel раскритиковали Крамп-Карренбауэр за угрозы применения ядерного оружия против России. Многие сочли такие заявления опасными для Германии и назвали нынешнего министра «обузой для страны» и «сумасшедшей».

В Минобороны РФ в связи с громкими заявлениями немецкой стороны вручили ноту протеста военному атташе Германии и подчеркнули, что подобные высказывания негативно сказываются на взаимоотношениях двух стран.

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