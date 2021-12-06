Знаменитого артиста подозревают в уклонении от уплаты штрафов. Ему может грозить до 15 суток ареста.

Поп-королю российской эстрады Филиппу Киркорову грозят серьезные разбирательства. В отношении певца возбудили 13 дел по статье о неуплате штрафов. Все претензии от ГИБДД: авто звезды не раз нарушало правила дорожного движения. В сети появились доказательства.

На представленных фото — элитная машина Киркорова марки Rolls-Royce Ghost с модными номерами — три семерки. Авто гоняет по московским улицам, не соблюдая многих предписаний. Касается это, в частности, превышения скорости и неправильной езды по разметке. В ГИБДД неоднократно предупреждали: так делать нельзя. Но суммы штрафов, очевидно, только росли. Если поначалу было 500 рублей, то впоследствии доходило и до двух тысяч рублей.

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По данным стражей порядка, несмотря ни на что Киркоров не спешил оплачивать задолженности. В итоге, если верить открытым источникам, накопил 132 штрафа на общую сумму более 85 тысяч рублей. Конечно, для поп-короля деньги небольшие, но все-таки постоянно накладываемые санкции являются тревожным знаком.

На фоне появившихся сведений о возбуждении дел в отношении Филиппа Бедросовича его защита выступила с ответным заявлением. Так, юрист Александр Добровинский признался, что не понимает, откуда взялась проблема.

«Я уже уточнил этот вопрос в бухгалтерии компании Филиппа Бедросовича, и там мне сообщили, что все штрафы давно оплачены», — заметил юрист.

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Ранее 5-tv.ru рассказал, как Филипп Киркоров отреагировал на новость о возбуждении в отношении него более десятка дел.