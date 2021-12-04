Руккола VS салями: эксперт назвал овощи вреднее колбасы

|
Наталья Григорьевская
Эксклюзив 1 336

Технолог мясопереработки Павел Агапкин перечислил овощи с большим количеством нитратов, чем в колбасных изделиях.

Фото, видео: Depositphotos / yanakovalenko; 5-tv.ru

Технолог мясопереработки Павел Агапкин в интервью 5-tv.ru перечислил овощи, которые бывают вреднее колбасы. Это зависит от количества нитратов в выращенных плодах и колбасных изделиях.

«Нитритов в колбасе допускается до 50 мг/кг; но и меньше, чем 15 мг/кг, мы сделать не можем, потому что, как технологи, обязаны обеспечить безопасность продукта», — рассказал эксперт.

Согласно технологии производства, нитрит натрия необходим для обеспечения безопасности колбасы. Чтобы в ней при хранении не развивались клостридии — бактерии, вызывающие смертельно опасную болезнь ботулизм. Ближе к истечению срока годности уровень концентрации нитрита натрия в мясном изделии падает из-за постепенного разрушения.

Также нитрит натрия, по словам технолога, сильно разрушается при термической обработке продукта, расходуясь на реакцию цветообразования: вспомните, как сереет мясо или содержащий его продукт в процессе приготовления.

«Поэтому мы (технологи — Прим.ред.) кладем нитритную соль, она реагирует с мясом, и в итоге концентрация нитрит натрия падает на 70-80%», — пояснил Агапкин.

В овощах такого не происходит: в этих продуктах уже содержится нитрат натрия, он появляется в растительной пище еще в процессе созревания. Что удивительно, мощная доза нитратов образуется на экогрядках с органическими удобрениями на основе навоза.

Следующий этап — преобразование нитратов в нитриты происходит уже в нашем кишечнике, пищевая «алхимия» происходит при помощи бактерий.

«Любые зеленые растения — чем больше зеленого цвета, тем больше концентрация — содержат огромное количество нитратов, среди них лидерами становятся шпинат, руккола и брокколи», — подытожил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выбрать вареную колбасу по рекомендации эксперта.

-4° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
73.74
-0.32 83.24
-0.57
Самые везучие: какие знаки зодиака находятся под охраной высших сил

Последние новости

9:47
Самые везучие: какие знаки зодиака находятся под охраной высших сил
9:33
Настоящая любовь: дочь Варум показала страстные фото с новым бойфрендом из США
9:19
Датская компания решила арендовать у России остров на Курилах
9:06
Диетолог опровергла миф о «двух литрах воды в день»
8:54
Поезд протаранил карету скорой помощи на переезде под Хабаровском — видео с места
8:45
Потолстевшего Григорьева-Апполонова сравнили с пожилым Антоновым: «Расстроил»

Сейчас читают

Памятник для Градского: каким получился первый выпуск «Голоса» после смерти мэтра
Астрологи выявили самую невыносимую жену по знаку зодиака
Как по фамилии узнать происхождение своего рода — советы эксперта
Жорин назвал «юмористическим очерком» попытку засудить Джигана за гей-пропаганду

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа