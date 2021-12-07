Лайма Вайкуле показала восстановившегося после затяжной болезни Андрея Данилко

Певица Лайма Вайкуле показала видео с музыкантом Андреем Данилко, более известным под псевдонимом «Верка Сердючка», на своей странице в Instagram. Поклонники сильно беспокоились за кумира из-за его затяжной депрессии, в борьбе с которой артист прибег к помощи врачей. Однако судя по сообщению певицы, можно предположить, что сейчас Данилко чувствует себя гораздо лучше.

«Любимые друзья», — озаглавила Вайкуле свою видеозапись в Instagram.

Поклонники были рады появлению их любимого исполнителя на публике. Они отметили, что им очень не хватает выступлений артиста.

«Как же не хватает на российской сцене Андрея»,

«Любимка наш! Как же не хватает его песен и приколов»,

«Андрей обожаем и любим, так как он обладает самыми лучшими человеческими качествами»,

«Андрей Данилко, человек праздник, все его роли, песни, как бальзам на душу, люблю обожаю его», — прокомментировали появление музыканта подписчики.

В 2018 году Андрей Данилко решил закончить музыкальную карьеру своего альтер эго «Верки Сердючки». Как рассказал его продюсер Юрий Никитин, у Данилко была затяжная депрессия и некий гормональный сбой, который лишил его возможности творить на долгое время, отмечает 7Дней.ru.

Но судя по тому, что Верка Сердючка выпустила в 2020 году впервые за 12 лет совершенно новый альбом, можно считать, что состояние артиста медленно, но приходит в норму.

«Его организм требовал отдыха. Все это продолжается до сегодняшнего дня. Состояние сказывается на его внешности, Андрей сильно переживает», — рассказал продюсер.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Верка Сердючка назвала три причины отказа от выступлений в России.