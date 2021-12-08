Изнуренный вид и градусник: Регина Тодоренко провела ночь в больнице

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Ника Шумерская
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Телведущая Регина Тодоренко провела ночь в больнице

Изнуренный вид и градусник: Регина Тодоренко провела ночь в больнице

Фото: Instagram @reginatodorenko

Телеведущая готовится к многодневным съемкам.

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала подписчикам, что провела ночь в больнице. В сторис своего Instagram-аккаунта она опубликовала фото с градусником, показывающим 38 градусов.

С изнуренным лицом, лежа на больничной койке Тодоренко выразила надежду, что на следующий день уже будет «огурцом», ведь ее ждет работа — впереди четыре съемочных дня.

Тем не менее, от нахождения в лечебном учреждении звезда шоу "Орел и решка" обнаружила неожиданно приятный бонус

«Проводить вечер в больнице — это потрясающе», — заявила Тодоренко. 

Instagram @reginatodorenko

Знаменитость призналась поклонникам, что в этот вечер было ее лучшее свидание с мужем. При этом сайт KP.RU выразил сомнение, что заболела именно Регина Тодоренко. Якобы она могла навестить в больнице кого-то другого. 

У селебрити в браке с певцом Владом Топаловым родился сын Майкл, его трехлетие звездная пара отметила 5 декабря.

Ранее 5-tv.ru писал, что дети Лазарева и сын Топалова зажгли на вечеринке дочери Киркорова.

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