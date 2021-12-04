Звездное трио: дети Лазарева и сын Топалова зажгли на вечеринке дочери Киркорова

Трехлетний Майкл энергично танцевал под бессмертный хит поп-короля и предлагал чинно позирующим друзьям к нему присоединиться.

Певец Сергей Лазарев вместе со своими детьми посетил грандиозный праздник в честь дня рождения дочери Филиппа Киркорова. Кадрами с зажигательной вечеринки для очаровательных малышей исполнитель поделился в сторис в Instagram.

Семилетний Никита и трехлетняя Анна пришли на праздник в сногсшибательных модных нарядах. Для дочки певца было выбрано пышное платье благородного синего оттенка, а для сына — стильный брючный костюм и лаконичная белая рубашка.

Пока наследники Лазарева чинно позировали перед камерами, в кадре неожиданно возник еще один звездный малыш — сын экс-коллеги артиста по некогда популярной группе «Smash!» певца Влада Топалова и его супруги Регины Тодоренко.

Трехлетний Майкл явно был преисполнен решимости привлечь к себе внимание и начал энергично танцевать под бессмертный хит Киркорова, демонстрируя, что уже готов веселиться по полной программе.

Instagram @lazarevsergey

Звездным наследникам действительно было где разгуляться. В честь десятого дня рождения Аллы — Виктории поп-король устроил красочное шоу в своем загородном особняке, интерьер которого ради торжества был стилизован по мотивам популярного диснеевского мультфильма «101 далматинец».

Управлять всем этим феерическим действием назначили рэпера Даву, порадовал своим творчеством малышей и блогер Даня Милохин.

Столы были полны самых разнообразных угощений как для детей, так и для их родителей, которые привели чад на праздник. Сам Киркоров щедро накладывал в тарелки гостям черную икру и другие яства.

Поздравить наследницу Киркорова с юбилеем и вручить люксовый подарок пришли Юлия Барановская с детьми, Валерия и Иосиф Пригожин, Марина Юдашкина, Ксения Собчак и многие другие.

Ключевым моментом вечеринки стало появление традиционного торта для именинницы, который был выполнен в виде главной злодейки мультфильма о злоключениях очаровательных щенят — Круэллы де Виль высотой с взрослого человека.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Сергей Лазарев рассказал о характерах своих детей.