Новый поворот: Незадолго до гибели Андрей Панин получал угрозы от мужа знакомой

По словам друга и директора актера Геннадия Русина, во время перелета он познакомился с дамой, которая стала роковой в его жизни.

Актер Андрей Панин трагически ушел из жизни восемь лет назад, но вспоминают его до сих пор, в частности, потому, что его друзья уверены — смерть артиста не случайна, из жизни ему уйти «помогли». В очередной раз его смерть обсудили на шоу Андрея Малахова , друг Панина Геннадий Русин связал произошедшее со странным знакомством в самолете.

«Андрей возвращался из Киева в Москву. Летел бизнес-классом. К нему подсела очень общительная барышня. Они вместе фотографировались… Она оставила свой телефон и сказала, что ее знакомые хотят снять с ним фильм. Потом она его пригласила в ночной клуб. В итоге о деле не говорили, как он рассказал», — вспомнил мужчина.

В клубе девушка навязывалась знаменитости, приглашала танцевать и фотографировалась с ним. Впоследствии актеру начали угрожать, что фотографии с девушкой получат СМИ — на что он отвечал, что у него «тысячи таких каждый день». Позже ему заявили, что эта барышня — жена криминального авторитета, и обещали проблемы после знакомства с ней.

«Ты очень попал, парень. Потому что ты тусовался с женой очень важного человека, криминального авторитета. У тебя будут проблемы. Муж у нее очень крутой человек в Украине», — говорили «серьезные люди».

По просьбе друга Русин помог разрешить эту ситуацию — но он также уверен, что после этого за Паниным начали следить люди из криминального мира, которые могли и поспособствовать уходу актера из жизни.

Недавно 5-tv.ru рассказывал о словах Русина на другом шоу — в его руки попало видео, сделанное незадолго до кончины Панина, в котором актер ведет себя подозрительно и нервно.