Пострадавшие в ДТП с вахтовкой в Хабаровском крае: «Дело пытаются замять»

По словам одного из участников аварии, вахтовый автобус направили в рейс на летней резине, а о получивших тяжелые травмы рабочих заботиться пришлось уцелевшим.

Автобус с вахтовиками вылетел с трассы и перевернулся в кювете, несколько человек получили травмы различной степени тяжести. По данным 5-tv.ru, авария произошла в районе Дусеалинского туннеля. Вахтовка с рабочими сошла с трассы на опасном участке, и в этом сами пострадавшие винят механизатора, выпустившего в рейс неподготовленный автомобиль.

По словам одного из участников ДТП, в больницу ближайшего населенного пункта Чегдомын доставлены три человека, те, кто пострадал больше остальных. Помогать оказавшимся в тяжелом состоянии товарищам пришлось тем, кто обошелся ушибами и порезами, начальство, отмечает собеседник 5-tv.ru, не позаботилось о вызове на место аварии врачей и даже полиции — спустя ночь вахтовка так и лежит в кювете на боку.

«Три человека госпитализированы, один тяжелый — у него голова прям сильно разбита. У одного что-то с позвоночником, он шевелиться не мог, и у одного рука сломана, опухла вся. Остальные — даже никто не направил медиков, чтобы проверяли здоровье. Кто-то головой ударился, у меня руки разрезаны все, рука вывихнута», — поделился рабочий.

По словам источника, побитые при падении вахтовики остались брошенными на произвол судьбы и предоставленными сами себе. Наутро после ДТП рабочие приехали на место и застали там ответственного за транспорт. Тот, увидев направленные на него камеры мобильных телефонов, запрещал снимать.

Пострадавшие подозревают, что отсутствие врачей и полицейских в районе аварии говорит о желании их руководителей «замять дело», так как при расследовании непременно выяснится: отношение к требованиям безопасности было халатным, техника к работе была не готова.

«Вахтовка до сих пор там валяется в кювете. Тот, кто говорит на видео: „Слышишь, выключи камеру!“ — это главный механизатор. Он отпустил вчера эту вахтовку без цепей, на летней резине, неукомплектованную полностью, он ее пустил в рейс с людьми. Вот этот человек сейчас говорит: „Выключи камеру!“» — возмущается собеседник 5-tv.ru.

Всего в перевернувшейся машине было около 20 человек. Пострадавшие намерены обратить внимание правоохранителей на происшествие, если этого не произойдет в ближайшее время, собирают доказательства — документы из больницы, куда направлены соратники с тяжелыми травмами. Точные обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места смертельной аварии под Комсомольском-на-Амуре, где железнодорожный состав протаранил карету скорой помощи.