Николая Баскова и тиктокера Настю Рыжик застали за жарким танцем в ночном клубе

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Оксана Тарасова
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Натуральный блондин так и кружился вокруг 19-летней красотки, и девушка, кажется, была в восторге.

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram @nastia_rizik

Николай Басков горячо сплясал с юной звездой TikTok Настей Рыжик, и их страстный танец попал в объективы камер. На одной из вечеринок в красных и синих лучах светомузыки 45-летний натуральный блондин так активно двигал бедрами рядом с 19-летней красоткой, что та за ним не успевала. Отчаявшись поймать темп партнера, Рыжик рассмеялась, а видео, на котором Басков изображает пробудившуюся перед женщиной секс-машину, опубликовала на своей странице в Instagram.

Instagram @nastia_rizik

В рядовом случае подобные па между звездами тут же привели бы к слухам о романе. Но Николаю Баскову это не грозит. Почему же? Да просто все в звездной тусовке уже в курсе — золотой голос России теперь в одной банде с кумирами молодежи и популярными блогерами, вот и шутки стали соответствующими.

На днях страна увидела новый клип Дани Милохина и Николая Баскова на песню «Дико влюблены». В первые несколько часов его посмотрели более миллиона пользователей You-Tube. Привлекает, безусловно, название, но истории любви 45-летнего тенора и 20-летнего блогера не случилось — в клипе звезды меняются жизнями, рассуждают о взрослении, творчестве и просто дурачатся.

Первый трек Баскова и Милохина вышел в прошлом году, он называется «Дико тусим». Песня стала одной из самых популярных у российских слушателей в 2020-м, а клип на нее набрал 63 миллиона просмотров на YouTube. Остается только ждать, что еще нового-дикого сделает дуэт звездных блондинов и восхищаться их неуемной энергией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Николаю Баскову удалось экстремально похудеть в короткий срок.

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