Самый быстрый холодец: уникальный рецепт традиционного блюда от шеф-повара Емельяненко

Пожалуй, каждый, кто когда-либо готовил холодец, помнит эти долгие часы ожидания, пока сварится мясо, а бульон станет наваристым. Порой приготовление этого исконно русского блюда у нас занимало несколько дней. Но шеф-повар и кулинарный блогер Василий Емельяненко рассказал о том, как он готовит холодец всего за несколько часов.

Ингредиенты:

Говядина

Курица

Свинина

Морковь

Лук

Лавровый лист

Соль

Петрушка

Чеснок

Способ приготовления:

Первым делом лук и морковь необходимо разрезать пополам и опалить горелкой. Далее отправить овощи вместе с мясом в большую кастрюлю. Залить водой. По вкусу добавить соль, лавровый лист, петрушку. Варить час, а после выключить плиту и еще на час оставить наваристый бульон с мясом остывать.

Далее из бульона необходимо достать мясо, отделить его от костей, мелко нарезать и выложить в формы вместе с тертым чесноком. Бульон процедить через сито и залить в формы. После следует оставить застывать блюдо в прохладном месте. Подавать холодец лучше всего с горчицей или столовым хреном. Приятного аппетита!

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