Самый быстрый холодец: уникальный рецепт традиционного блюда от шеф-повара Емельяненко
Известный кулинар рассказал, как сэкономить время и при этом не утратить качество блюда.
Фото, видео: YouTube / Gadget Chef
Пожалуй, каждый, кто когда-либо готовил холодец, помнит эти долгие часы ожидания, пока сварится мясо, а бульон станет наваристым. Порой приготовление этого исконно русского блюда у нас занимало несколько дней. Но шеф-повар и кулинарный блогер Василий Емельяненко рассказал о том, как он готовит холодец всего за несколько часов.
Ингредиенты:
- Говядина
- Курица
- Свинина
- Морковь
- Лук
- Лавровый лист
- Соль
- Петрушка
- Чеснок
Способ приготовления:
Первым делом лук и морковь необходимо разрезать пополам и опалить горелкой. Далее отправить овощи вместе с мясом в большую кастрюлю. Залить водой. По вкусу добавить соль, лавровый лист, петрушку. Варить час, а после выключить плиту и еще на час оставить наваристый бульон с мясом остывать.
Далее из бульона необходимо достать мясо, отделить его от костей, мелко нарезать и выложить в формы вместе с тертым чесноком. Бульон процедить через сито и залить в формы. После следует оставить застывать блюдо в прохладном месте. Подавать холодец лучше всего с горчицей или столовым хреном. Приятного аппетита!
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