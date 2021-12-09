Самый быстрый холодец: уникальный рецепт традиционного блюда от шеф-повара Емельяненко

|
Мадлена Гришина
1 064

Известный кулинар рассказал, как сэкономить время и при этом не утратить качество блюда.

Фото, видео: YouTube / Gadget Chef

Пожалуй, каждый, кто когда-либо готовил холодец, помнит эти долгие часы ожидания, пока сварится мясо, а бульон станет наваристым. Порой приготовление этого исконно русского блюда у нас занимало несколько дней. Но шеф-повар и кулинарный блогер Василий Емельяненко рассказал о том, как он готовит холодец всего за несколько часов.

Ингредиенты:

  • Говядина
  • Курица
  • Свинина
  • Морковь
  • Лук
  • Лавровый лист
  • Соль
  • Петрушка
  • Чеснок

Способ приготовления:

Первым делом лук и морковь необходимо разрезать пополам и опалить горелкой. Далее отправить овощи вместе с мясом в большую кастрюлю. Залить водой. По вкусу добавить соль, лавровый лист, петрушку. Варить час, а после выключить плиту и еще на час оставить наваристый бульон с мясом остывать.

Далее из бульона необходимо достать мясо, отделить его от костей, мелко нарезать и выложить в формы вместе с тертым чесноком. Бульон процедить через сито и залить в формы. После следует оставить застывать блюдо в прохладном месте. Подавать холодец лучше всего с горчицей или столовым хреном. Приятного аппетита!

Ранее 5-tv.ru рассказывал рецепт вкусных рыбных рулетов от шеф-повара Емельяненко для праздничного стола.

-11° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
73.60
-0.25 83.34
-0.02
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые обречены на расставание

Последние новости

23:35
Байден сказал Зеленскому, что решение о НАТО зависит от народа
23:18
«Спартак» обыграл «Легию» и с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы
23:15
Двигавшийся в сторону Керчи корабль ВМС Украины лег на обратный курс — ФСБ РФ
23:02
Ученые назвали кашель самым частым симптомом рака легких
22:45
Минздрав зарегистрировал самый дорогой препарат для лечения СМА — «Золгенсму»
22:28
Виляя бедрами: депутат «Яблока» показал гениталии в разгар Zoom-конференции

Сейчас читают

Словесный код: как имя и его смена влияет на судьбу
Тромбоз не пройдет! Названы эффективные способы разжижения крови без лекарств
Полицейским разрешили вскрывать автомобили и входить в дома
Не храните это дома! ТОП-10 вещей, притягивающих несчастья и нищету

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа