Летчик ВКС РФ спас военный транспортник, посадив его на неподготовленную площадку
На борту находились десять десантников и три члена экипажа.
Фото: ТАСС / Бобылев Сергей
Летчик ВКС РФ спас военно-транспортный самолет, посадив его на неподготовленную площадку. О героическом поступке военнослужащего рассказали в Минобороны.
На борту находились десять десантников и три члена экипажа. Воздушное судно приземлилось вне аэродрома под Псковом.
Пострадавших нет.
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