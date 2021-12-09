Летчик ВКС РФ спас военный транспортник, посадив его на неподготовленную площадку

Летчик ВКС РФ спас военно-транспортный самолет, посадив его на неподготовленную площадку. О героическом поступке военнослужащего рассказали в Минобороны.

На борту находились десять десантников и три члена экипажа. Воздушное судно приземлилось вне аэродрома под Псковом.

Пострадавших нет.