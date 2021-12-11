«У дочки заподозрили синдром Дауна»: Хилькевич о потрясении во время беременности

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Анна Павлова
Анна Павлова Райтер редакции сайта Пятого канала 1 013

Анна Хилькевич рассказала, как у ее дочери заподозрили синдром Дауна

«У дочки заподозрили синдром Дауна»: Хилькевич о потрясении во время беременности

Фото: Instagram @annakhilkevich

Звезда сериала «Универ» рассказала, что на УЗИ врач заподозрил серьезные отклонения у будущего ребенка.

Актриса Анна Хилькевич откровенно рассказала о второй беременности. По словам звезды сериала «Универ», после УЗИ медики сообщили ей о риске появления на свет малыша с синдромом Дауна. Новость потрясла артистку, но избавляться от ребенка она была не намерена.

«Это было сильное переживание. Тогда нужно было три недели ждать окончательных результатов. Я три недели жила с этим чувством. Мы тогда с мужем решили, что не будем делать аборт. Значит, это наш путь, значит, мы должны жить с этим ребенком», — поделилась знаменитость.

Почти месяц ожиданий, разрывающих нервы молодой мамы, закончились благополучно. Родители получили результаты контрольного анализа: ребенок здоров. Родившуюся малышку назвали Машей. В интервью YouTube-каналу «Начало» Хилькевич призналась, что эта история помогла ей научиться принимать со смирением самые страшные удары судьбы.

Вместе с мужем бизнесменом Артуром Волковым селебрити воспитывает двоих дочерей. Она не раз признавалась, что мечтала о большой и крепкой семье. Останавливаться на достигнутом счастливые родители не собираются. Артистка рассказала, что обсуждала с супругом возможность взять ребенка из детского дома. Этот шаг она считает крайне ответственным, и возможно, в ближайшем будущем решиться принять в свою семью еще одного ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Хилькевич рассказала о преследующем ее годами «хейтере-маньяке».

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