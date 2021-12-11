Дата рождения — это наш исходный цифровой код, который может помочь определить характер человека, его дальнейшую судьбу и подсказать, какую профессию выбрать, чтобы получать не только деньги, но и огромное удовольствие.

Для того чтобы узнать о наиболее подходящей для вас работе, достаточно лишь присмотреться к году, дате и месяцу рождения и выяснить ваше счастливое число.

Например, если вы родились 25 мая 1975 года, в вашей судьбе пятерка счастливое число. Ее в вашей дате рождения больше остальных цифр. Если ни какая цифра не встречается дважды, необходимо сложить все, причем до тех пор, пока не получите число от 1 до 10. Далее ищем число в описании ниже.

1

Если вашей счастливой цифрой оказалась единица, вы наделены лидерскими качествами. Вы коммуникабельны, уверены в себе и не боитесь трудностей. Для вас подойдет работа, связанная с мыслительным процессом. К примеру, спикером, менеджером по продажам, политиком или коммуникатором.

2

У вас много физической энергии. Людям с вами не скучно, потому что вы достаточно начитанные и разносторонние личности. К работе такие люди относятся ответственно. Вы точно знаете, как себя осчастливить. По словам астрологов, лучшей работой для вас могут стать профессии дизайнера, курьера, парикмахера, растениевода или сотрудника МЧС.

3

В вашей дате рождения больше всего троек? Значит вы очень хозяйственный человек. Астрологи советуют присмотреться к административной работе: бухгалтер, аналитик, секретарь.

4

Четверки ответственные, умные, законопослушные и точно знают, как произвести впечатление на окружающих. Из них получатся хорошие руководители, педагоги, полицейские, юристы или адвокаты.

5

Если в вашей дате рождения преобладают пятерки, вы оптимист. Потому с такими людьми никогда не бывает трудно. Вам отлично подойдет работа, связанная с благотворительностью, с детьми-инвалидами.

6

Такие люди много времени проводят на работе и желают надевать на себя дорогие вещи. По словам астрологов, вам стоит обратить внимание на профессию бухгалтера или руководителя.

7

Уверенность и сильно развитая интуиция — именно это отличает вас от других. Потому следует всерьез задуматься об астрологии, нумерологии или эсктрасенсорики.

8

Вы умны, любознательны и точно знаете, как произвести впечатление на окружающих. Астрологи рекомендуют остерегаться завистников. Для вас подойдет работа дипломатом или работником банка.

9

Такие люди гибкие, устойчивые к нагрузкам. Хорошо подходят специальности продавца, программиста или журналиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно загадать желание в зеркальную дату 12.12.2021, чтобы оно сбылось.