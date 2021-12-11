Маленькие, но страшные: какие новообразования на коже говорят о раке кишечника

После 40 лет, преимущественно у мужчин, возникают так называемые старческие кератомы, на которые стоит обратить внимание специалиста.

Новообразования на коже может найти у себя каждый человек, однако некоторые из них могут быть особенно опасны. Врач-дерматолог Наталья Лукашева рассказала о появляющихся с возрастом кератомах и тех случаях, когда они могут свидетельствовать о раке кишечника.

«Под маской пигментированной формы себорейной кератомы может скрываться меланома. При внезапном быстром появлении множественных быстрорастущих новообразований на теле необходимо исключить синдром Лезера-Трела — паранеопластический дерматоз, который может свидетельствовать о начале онкологического процесса в организме. Чаще всего — рака ободочной кишки», — отмечает врач в статье для WMJ.ru.

По словам доктора, причин возникновения старческих кератом, которые возникают, как правило, после 40 лет, множество — это воздействие ультрафиолета, стрессы, хронические заболевания и просто генетическая предрасположенность организма.

При этом выглядят такие образования довольно неэстетично — из небольшого желтоватого пятна они быстро превращаются в бородавчатого вида выпуклости, окруженные волосяными луковицами.

Именно поэтому многие избавляются от них с косметической целью. Сделать это не сложно и обычно от кератомы на коже не остается и следа. Однако предварительно все же стоит обратиться к специалисту, чтобы исключить наличие опасных заболеваний.

Между тем, риск развития раковой опухоли в кишечнике могут увеличить и некоторые блюда. Так, по данным исследования ученых Массачусетского университета, жареные на растительном масле продукты провоцируют воспаление толстой кишки и возникновение рака.

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