Гоген Солнцев сделал предложение экс-супруге Прохора Шаляпина

Знаменитый шоумен Гоген Солнцев мог стать мужем бизнесвумен Ларисы Копенкиной, если бы той не подвернулся политик Василий Райский. Конечно, с последним у селебрити пока не получилось узаконить отношения, но молодого кавалера она уже упустила.

О начале бурного романа между Копенкиной и Солнцевым в эфире шоу Андрея Малахова рассказал сам Райский. Он заметил, что влюбился в 66-летнюю бизнеследи с первого взгляда — это произошло на конкурсе «Мисс Русь».

«Меня туда пригласили, там я Ларису увидел. Ей еще Гоген делал предложение. Кольцо хотел подарить. Меня это зацепило…» — вспомнил любовник Копенкиной.

Говоря иначе, Райский фактически увел бизнеследи у Солнцева, что не могло не стать ударом для него. Впрочем, сама Лариса нисколько не жалеет о разрыве прошлых отношений.

«Слава богу!» — кричала она в студии Малахова.

www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Выйти замуж сегодня Копенкина хочет, но торопиться с этим не желает. Звезда ждет, пока новый возлюбленный-депутат расторгнет предыдущий брак. О «сложном» социальном статусе Василия Райского бизнесвумен узнала только недавно: свадьбу пришлось переносить.

Как отмечает StarHit.ru, Гоген Солнцев после расставания с Копенкиной долго не горевал. Молодой шоумен женился на дочери своей же бывшей супруги. Сейчас он признается, что живет абсолютно счастливо.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Гоген Солнцев развелся с женой-пенсионеркой Екатериной Терешкович.