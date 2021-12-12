Названы самые «ядовитые» части тушки курицы

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 254

Высокая концентрация вредных микроэлементов может значительно ухудшить состояние вашего здоровья.

Названы самые «ядовитые» части тушки курицы

Фото: Depositphotos / FSerega

Курица — незаменимый продукт на любом праздничном столе в России и за рубежом. В преддверии новогоднего торжества вновь возникает необходимость ее приобретения. Однако не все части тушки одинаково полезны для здоровья — некоторые из них являются настоящим рассадником бактерий и вредных микроэлементов. Об этом сообщил китайский портал Sohu со ссылкой на специалистов.

Куриные легкие

В легких концентрируется большое количество вредоносных бактерий. Даже обработка продукта с помощью высокой температуры не решит этой проблемы — останутся термоустойчивые паразиты. Именно они и представляют опасность для организма человека. Как итог: легкие курицы лучше не употреблять в пищу.

Куриная гузка (хвостик)

Как известно, через гузку курица выделяет фекалии, поэтому не удивительно, что в этой части тела скапливается большое количество бактерий. Постоянное употребление гузки может значительно повилять на состояние здоровья человека — и отнюдь не в положительном ключе.

Куриная голова

При жизни курица может употреблять достаточно вредные продукты. При обработке тушки микроорганизмы будут развиваться в более вредные бактерии, а после употребления человеком они значительно навредят его здоровью.

Куриная кожа

Считается, что куриная кожа является отличным источником коллагена — микроэлемента, который позитивно влияет на состояние кожи. В реальности содержание этого элемента в коже курицы достаточно мало. Зато она пропитана жиром, а также вредоносными бактериями, осевшими на ее поверхности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о наименее вредных для организма человека сладостях.

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