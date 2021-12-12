«Плавилась одежда и слышался адский крик»: парень облитой кислотой девушки назвал ЧП «кошмаром наяву»

После инцидента молодых людей госпитализировали с ожогами разной степени тяжести.

Жуткая драма, разыгравшаяся в центре Петербурга навсегда изменила судьбу троих ее участников. Решившийся на преступление несчастный влюбленный, предположительно обливший серной кислотой бывшую девушку и ее парня сегодня решением суда отправлен под арест на два месяца.

Как рассказал в беседе с 5-tv.ru пострадавший Матвей, тем роковым вечером он вместе с девушкой вышел из кафе и заметил ревнивца. Девушка передала ему перцовый баллончик для защиты. Молодые люди продолжили идти по улице, надеясь уйти от преследователя. Но юноша догнал экс- возлюбленную и вылил на нее содержимое из прозрачной бутылки.

По словам Матвея, он не сразу понял, что это была серная кислота. Подумал, что просто вода и хотел догнать обидчика.

«Я хотел сначала за ним погнаться, потому что был на таких эмоциях, что хотел ему из этого баллончика не только лицо залить, но и все дыхательные пути. Но потом я услышал максимально душераздирающий крик, страшный. Она (пострадавшая девушка – Пим.Ред.) была в такой агонии, что у нее голос срывался. Я подбежал к ней и мне начало щипать лицо и руку. На мне гипс был, он тоже весь оплавился», - рассказал молодой человек.

5-tv.ru

По его словам, по ощущениям на коже он понял, что это не что иное, как серная кислота. После этого он перевел взгляд на свою спутницу и ужаснулся.

«Я понял, что на меня практически ничего не попало, а вот она была вся мокрая, как будто после душа вышла. И этот крик- просто сущий кошмар», - срывающимся от страшных воспоминаний голосом признался Матвей.

Однако то, что начало вскоре происходить с юной девушкой прямо на его глазах, он не сможет забыть до конца жизни.

«То, что я видел потом, я бы описал, как кошмар наяву. На ней была кофта черная. И я видел, как буквально за секунды одежда на ней начала плавиться. Сначала кофта, потом футболка. Видел, как лямка лифчика рвется, потому что разъедается кислотой. Она все это время кричала. После того, как оплавилась одежда, я увидел, как вздувается кожа, покрывается волдырями», - со слезами на глазах вспоминает Матвей.

Парень рассказал, что он сразу вызвал скорую помощь. Пока ждали медиков, он даже не мог прикоснуться к несчастной и не знал, чем ей помочь.

Как ранее писал 5-tv.ru, страшный инцидент произошел вечером 10 декабря в Петербурге. Нападавшего, который скрылся с места преступления и намеревался покончить с собой, но не смог, потому что ему стало больно резать вены. Парня объявили в розыск, вечером того же дня он был задержан правоохранителями.

Против него возбуждено уголовное дело по статье о причинении вреда здоровью средней степени тяжести.

Сегодня Октябрьский районный суд Петербурга вынес решение об аресте для 24-летнего Даниила Кота. Он останется за решеткой до 8 января 2022 года.

По словам нападавшего, он совершил чудовищный поступок из-за любви. Якобы он хотел отомстить возлюбленной за то, что она предпочла другого. При этом, он сам признался, что отношения с девушкой у него были чисто платоническими.

Пострадавшая сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. У нее химический ожог лица, волосистой части головы, шеи, туловища, верхних конечностей III степени, составляющий 11% поверхности тела, химический ожог роговиц.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что облитую кислотой в Петербурге девушку ввели в кому.