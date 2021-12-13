Третья победа Индии: как выглядит «Мисс Вселенная — 2021»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 975

Смотр первых красавиц мира, 70-й по счету, состоялся на побережье Красного моря. Крупнейший конкурс красоты впервые прошел в Израиле.

Третья победа Индии: как выглядит «Мисс Вселенная — 2021»

Фото: www.globallookpress.com / Ilia Yefimovich

Харнааз Сандху из Индии завоевала титул «Мисс Вселенная — 2021» на 70-м конкурсе красоты, который прошел в Израиле — в городе Эйлат, расположенном на живописном берегу Красного моря. 21-летняя модель и актриса стала третьей по счету представительницей своей страны, получившей заветную корону. Символ победительницы ей торжественно передала «Мисс Вселенная — 2020» Андреа Меса.

Первая красавица Индии обошла 79 соперниц. Второе место досталось Лалеле Мсване из Южно-Африканской Республики, на третьем оказалась Надя Ферейра из Парагвая. Конкурсантка из России Алина Санько, как известно, не прошла отбор в полуфинал.

 
 
 
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Публикация от Miss Universe (@missuniverse)

Харнааз Сандху получила высшее образование в сфере информационных технологий, планирует продолжить учебу в магистратуре. Она работает на подиуме и в кино. Буквально накануне конкурса красоты девушка снялась в двух фильмах в Пенджабе. Модель также беспокоится об окружающей среде, выступает за ограничение выбросов углекислого газа и, хочется добавить, за мир во всем мире. Но это и так, вероятно, подразумевается.

В ходе праздника красоты Сандху задали вопрос, как бы она убедила людей, которые не верят в изменение климата, что это правда. На это красавица заявила: разрывается сердце, когда она видит, как страдает природа и как безответственно относятся к ней люди. Модель своим главным аргументом назвала такой — лучше заботиться об экологии и предотвращать кризисы, чем раскаиваться и восстанавливать разрушенное.

 
 
 
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Публикация от Harnaaz Kaur Sandhu (@harnaazsandhu_03)

Тройку финалисток «Мисс Вселенная» из года в год просят дать совет молодым женщинам, мечтающим о реализации своих амбиций в непростом мире и сталкивающимся с давлением общества. Сандху, отвечая, сказала, что необходимо во что бы то ни стало поверить в себя, признать любовь близких и собственную уникальность.

«Давайте прекратим сравнивать себя с другими и поговорим о более важных вещах, которые происходят во всем мире. Я думаю, то, что вам нужно сделать для себя — это выйти из тени, потому что вы уже являетесь героями. Я верила в себя, и поэтому стою здесь сегодня», — сказала модель, которую на протяжении нескольких месяцев сравнивали с соперницами и сравнили-таки в ее пользу.

 
 
 
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Публикация от Harnaaz Kaur Sandhu (@harnaazsandhu_03)

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел перенесенный на год из-за пандемии коронавируса конкурс «Мисс Вселенная — 2020» и о пути предшественницы Сандху из Мексики Андреа Меса к бриллиантовой короне.

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